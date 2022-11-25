ТОП-3 самые раздражающие премиальные опции в старых авто

Со временем, многие опции, которые были показателем статуса стают обузой для своих владельцев.

При выборе подержанных авто, владельцы стараются найти автомобиль в самой "богатой" комплектации, чтобы в авто было установленно как можно больше разнообразных опций. В большинстве машин такой подход и в правду является абсолютно адекватным, но вот в некоторых авто излишнее количество опций может стать обузой для владельца, передает Avtosota.

Сегодня мы расскажем о подборке из 3-х самых проблемных премиальных опций, которые со временем только раздражают владельцев подержанных авто.

Кожаный салон

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Кожа с очень давних времен считается показателем статуса, не исключением стали и автомобили, правда, новая кожа и та, которая отъездила уже не один десяток лет по дорогам — сильно отличаются. Главная проблема кожаных салонов — необходимость в тщательном уходе. Если вовремя не возить авто на химчистку или не обрабатывать соответствующей химией, то со временем кожа замнется, нажнет трескаться и рваться.

Пневмоподвеска

Пневмоподвеска может доставить проблемы даже первому своему владельцу. Как показывает практика, пневмоподвеска на большинстве премиальных автомобилей достаточно ненадежна. Несмотря на заверения производителей, пневмоподвеска требует своевременного обслуживания. Самыми ненадежными в пневматической системе авто считаются сами пневмобалоны и компрессор. В случае если пневмоподвеска выходит из строя, то стоит готовиться к тому, что за ремонт придется отдать кругленькую сумму.

Панорамная крыша

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Как ни странно, но обычная панорамная крыша также может доставить владельцу немало проблем. Подобный элемент в автомобиле добавляет света в салон и добавляет автомобилю премиальности в глазах окружающих. Как и с пневмоподвеской, если люк с панорамной крышей не обслуживать, то из строя выходят резинки уплотнителя и в салон начинает попадать пыль и грязь.

Помимо этого, в авто с люками и панорамными крышами нужно обслуживать сливные отверстия, ведь если они забьются, то влага может начать попадать в салон, что приведет к очень печальным последствиями.

Напомним, что недавно мы рассказывали о самой проблемной опции, с которой можно столкнуться в современных автомобилях.