В Швеции заметили самый необычный электромобиль в истории - фото

Электрокары в автомобильном мире появились достаточно давно и сегодня на улицах можно заметить настоящие эксклюзивные раритеты на электротяге из прошлого.

В свое время, в Европе был настоящий бум на маленькие автомобили для передвижения по городу. На тот момент готовых решений практически не было, поэтому разные компании экспериментировали как могли в попытке создать "идеальный" автомобиль для передвижения по быстрорастущим мегаполисам с миллионным населением.

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Так, недавно на улицах Швеции заметили наверное один из самых удивительных автомобилей прошлого столетия. Речь идет о маленьком трехколесном электрокаре из Дании под названием CityEL. Впервые этот автомобиль был представлен публике в далеком 1987 году, что на тот момент было почти революционным решением.

С тех пор датская компания никуда не исчезла, а сменила название на Smiles AG и до сих пор выпускает небольшие электрокары CityEL, только уже в партнерстве с немецкими партнерами. Этот малыш несмотря на свои размеры имеет довольно внушительный багажник на 300 литров. Помимо этого, в автомобиль можно установить детское кресло.

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Всего у этого электромобиля существовало три версии. Первая с полностью закрытым верхом, вторая с полностью открытым верхом (больше не выпускается) и третья версия с мягкой съемной крышей. На улицах Швеции был замечен как раз электромобиль третьей версии со съемной крышей.

Силовая установка электрокара имеет мощность всего в 4 кВт Четыре свинцовых батареи и электродвигатель позволяют проехать на этом автомобильчике до 90 километров и развивать максимальную скорость на уровне 63 км/час. Вес модели составляет всего 280 килограмм.

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Напомним, что недавно владельцы электрокаров в Украине столкнулись с неожиданной проблемой.