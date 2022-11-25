Chery QQ возвращается в виде электрокара за $12 500 - что известно

Первое поколение автомобилей Chery было очень популярно в Украине за счет своей дешевизны.

По габаритам, автомобиль даже меньше своего бензинового предшественника / carnewschina

Автомобили марки Chery в Украине известны достаточно давно. В то же время, пока некоторые модели получают регулярные обновления, другие исчезли с досок объявлений спустя какое-то время. Одной из таких моделей стала QQ. В своем первом поколении этот автомобиль был малолитражкой с очень сомнительной безопасностью и вопросами к качеству сборки.

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Теперь, китайская компания решила превратить Chery QQ в полноценный электрокар. Ожидается, что электрокар поступит в продажу в Китае уже в ближайшее время по цене в 90-113 тысяч юаней ($12 500 — 15 750). Сразу после национального рынка, автомобиль должен появится и на других мировых рынках, сообщает CarNewsChina.

carnewschina

Chery QQ Unbounded Pro имеет 4 места для сидения, хотя в длину электрокар немного короче бензиновой версии. Передний и задний свес автомобиля, как и у предшественника — максимально компактные. В отличие от предшественника дверей в автомобиле всего 2, но достаточно большие, чтобы можно было относительно комфортно попасть на задний ряд.

Салон в лучших традициях китайского автопрома имеет искусственную кожу, но дешевые пластиковые панели сразу выдают настоящий ценовой сегмент автомобиля. Из однозначных усовершенствований в салоне в глаза сразу бросается огромный как для такого авто 12,9-дюймовый тачскрин и маленькая цифровая панель приборов.

carnewschina

Чтобы соответствовать духу эпохи, в авто есть множество электронных ассистентов, а также большое количество опций, которые у конкурентов встречаются разве что в премиум-сегменте: панорамная крыша, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, система автоматического торможения, контроль дорожной разметки и слепых зон.

Если говорить о комплектации автомобиля, то он доступен в двух вариациях:

70 л.с. - максимальная скорость 120 км/час, батарея на 28,8 кВт·час, запас хода 301 км

- максимальная скорость 120 км/час, батарея на 28,8 кВт·час, запас хода 301 км 95 л.с. - максимальная скорость 125 км/час, батарея на 40,3 кВт·час, запас хода 408 км

Из плюсов, оба автомобиля поддерживают функцию быстрой зарядки, которая позволяет восполнить около 80% заряда батареи всего за полчаса.

carnewschina

Напомним, что ранее мы уже рассказывали о еще одном электрокаре, только уже премиум сегмента, речь идет об автомобиле Alpine компании Renault.