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Когда Land Rover станет полностью электрическим - названа дата
Компания Land Rover продолжает постепенную электрификацию своего модельного ряда. Так, согласно недавним заявлениям компании, следующей моделью, которую переведут на электротягу станет Defender, при этом в электрическом варианте будет предложено сразу три автомобиля по длине. Автомобиль будет иметь два мотора, а также полный привод. Ожидается, что на одной зарядке аккумулятора авто сможет проехать не меньше, чем 480 километров.
В планах производителя запустить электрическую версию внедорожника Defender уже для нынешнего поколения. Презентация авто должна состоятся в 2025 году, а в продажу электрокар поступит с 2026 года. Соответствующей информацией поделился сайт Auto Express.
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При этом стоит отметить, что примерно в это же время компания планирует выпустить электрокары на базе роскошных Range Rover и Range Rover Sport. Если говорить о Defender, то электрокарами станут все три версии - трехдверный 90, пятидверный 110 и удлиненный 130. Исходя из тех изображений, которые уже доступны сейчас, электрический Defender получит измененную решетку радиатора и бампера, а в салоне автомобиля будет большой экран мультимедиа.
Все характеристики новенькой "электрички" пока держат в секрете, но уже сейчас известно, что Land Rover Defender будет иметь два мотора и полный привод. По прогнозам экспертов, емкость батареи составит около 100 кВт*ч, а на одном заряде автомобиль сможет проехать около 480 километров без подзарядки.
Напомним, что недавно мы рассказывали о презентации 8-местного Land Rover Defender для истинных ценителей приключений.