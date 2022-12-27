Когда Land Rover станет полностью электрическим - названа дата

Британский производитель премиальных внедорожников также планирует полностью отказаться от ДВС.

Компания Land Rover продолжает постепенную электрификацию своего модельного ряда. Так, согласно недавним заявлениям компании, следующей моделью, которую переведут на электротягу станет Defender, при этом в электрическом варианте будет предложено сразу три автомобиля по длине. Автомобиль будет иметь два мотора, а также полный привод. Ожидается, что на одной зарядке аккумулятора авто сможет проехать не меньше, чем 480 километров.

В планах производителя запустить электрическую версию внедорожника Defender уже для нынешнего поколения. Презентация авто должна состоятся в 2025 году, а в продажу электрокар поступит с 2026 года. Соответствующей информацией поделился сайт Auto Express.

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При этом стоит отметить, что примерно в это же время компания планирует выпустить электрокары на базе роскошных Range Rover и Range Rover Sport. Если говорить о Defender, то электрокарами станут все три версии - трехдверный 90, пятидверный 110 и удлиненный 130. Исходя из тех изображений, которые уже доступны сейчас, электрический Defender получит измененную решетку радиатора и бампера, а в салоне автомобиля будет большой экран мультимедиа.

Все характеристики новенькой "электрички" пока держат в секрете, но уже сейчас известно, что Land Rover Defender будет иметь два мотора и полный привод. По прогнозам экспертов, емкость батареи составит около 100 кВт*ч, а на одном заряде автомобиль сможет проехать около 480 километров без подзарядки.

Напомним, что недавно мы рассказывали о презентации 8-местного Land Rover Defender для истинных ценителей приключений.