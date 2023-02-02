Почти 100 советских авто в музейном состоянии выставили на продажу

Беспрецедентный аукцион решили устроить в музее транспорта в Болгарии.

Десятки "Волг", "Москвичей" и других авто из соцлагеря просто пылятся на складе / Facebook

Несмотря на все минусы советских авто, есть ряд автомобилистов, которые до сих пор фанатеют от подобного транспорта. В то же время, найти машины времен СССР в хорошем состоянии в нынешнее время достаточно сложно. И вот в болгарском музее транспорта в городе Варна решили избавиться сразу от нескольких десятков советских авто.

Есть На страничке музея в Facebook рассказали о продаже сразу 90 советских автомобилей.

Читайте также: Как выглядела украинская маршрутка времен СССР - фото

Среди экспонатов, которых хотят продать, есть как авто производства СССР, так и машины из бывших стран соцлагеря. Причина продажи достаточно банальная - в музее есть более интересная техника, которая и выставлена на обозрение публики.

Один из самых ценных авто, которые планируют продать - ГАЗ-13 "Чайка" в состоянии заводского авто. Помимо особых моделей есть немало машин массового производства по типу ВАЗ-21013, УАЗ-429, "Москвич-2140" и подобных. Также в коллекции для продажи есть несколько "Волг" разных поколений, лады и даже немецкие Trabant и Wartburg, а также польские Warszawa и Zuk

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, какой автомобиль можно было купить в США в 1970-х по цене "Запорожца".