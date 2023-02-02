В РФ не могут собирать Lada - показатели хуже, чем при Брежневе

Российский автопром продолжает медленно погибать.

Начиная с февраля 2022 года производство автомобилей в России падают буквально каждый месяц. Многие западные автопроизводители прекратили свою работу и закрылись, а российские автопроизводители, которые пытаются имитировать бурную деятельность с каждым днем все ближе к полному коллапсу.

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Так, за прошлый год российский автопром выпустил на 67% меньше авто, чем годом ранее. И это официальные данные от Росстата, а реальные цифры могут быть и того хуже. Таким образом, российский автопром побил рекорд и поставил самую минимальную планку по количеству выпущенных авто за последние 50 лет.

В последний раз все настолько плохо было еще во времена СССР, когда АвтоВАЗ работал в период брежневского "застоя". На данный момент из 14 брендов, которые продолжают работу с Россией - 11 китайских и 3 местных. Рекордсменом по количеству авто остается АвтоВАЗ, но качеством тут и не пахнет, ведь только за 2022 год из-за отсутствия запчастей с производства сняли модели Lada Vesta, Largus, Lada XRay.

Остальные модели пока просто выпускают без ряда важных комплектующих, таких как ABS, подушки безопасности, а с недавних пор автомобили Лада лишились также усилителей рулевого управления.