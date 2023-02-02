За какие нарушения пассажиров в Украине должен платить водитель

В некоторых случаях, водителю придется оплачивать штрафы пассажиров, которых он везет.

Одно из ключевых правил, которое прописано в украинских ПДД для пассажиров - необходимость использования ремней безопасности. В то же время, многие пассажиры или не хотят пристегиваться или же и вовсе не знают о том, что в машине есть ремни безопасности на заднем ряду... Помимо этого, в ПДД сказано, что дети с ростом до 145 сантиметров должны использовать автокресла.

Для начала сразу проговорим исключения из правил. Согласно ПДД ремнями безопасности в городе могут не пользоваться исключительно:

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водители и пассажиры с инвалидностью, если она мешает им пристегнуть ремень;

водители и пассажиры оперативных транспортных средств.

За границами населенных пунктов по ПДД Украины должны пристегиваться все участники дорожного движения.

Штраф за не пристегнутый ремень в Украине

Нарушение правил использования ремня безопасности обойдется в Украине в 510 гривен, но подвох заключается в том, что это штраф за один не пристегнутый ремень. Таким образом, если в авто едет 4 пассажира и один водитель и все они не пристегнуты, то штраф возрастет в 5 раз и составит 2550 гривен, а выписывают его, как правило, на водителя. В то же время, этот штраф могут выписать и на пассажира.

Отдельный штраф предусмотрен за то, что водитель и пассажиры не используют ремни безопасности если авто попадает в ДТП. За такое нарушение уже может грозить штраф от 2400 гривен до 8500 гривен.

Напомним, что недавно мы рассказывали об особенностях перевозки детей в Украине, о которых нужно знать родителям.