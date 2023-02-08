Покупка нового авто во время войны - ожидание 1-2 месяца и экономия

В условиях войны покупка нового автомобиля в Украине стала тем еще испытанием, но в некоторых моментах украинцы даже оказались в плюсе.

Покупка автомобиля, тем более из салона в условиях полномасштабной войны для многих украинцев отошла на второй план. Тем не менее статистика продаж новых авто в Украине свидетельствует, что спрос на новые машины все еще есть, хоть и упал в сравнении с предыдущим годом, сообщают Факты.

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Если посмотреть, то в автосалонах сейчас почти нет автомобилей, но это не означает, что украинцам не из чего выбрать. Так, представители дилеров заявляют, что автомобили не привозят на территорию Украины, пока на него не будет конкретного заказа, а машины хранятся на европейских складах.

Так как автомобили доставляют на автовозах из Европы под заказ, то ожидание нового автомобиля может составлять около 1 или 2 месяцев, так как по факту на складах машин нет. А вот с ценами ситуация интересная. Так, с одной стороны цены выросли в гривневом эквиваленте, но те, у кого сбережения были в долларах наоборот выиграли.

Все дело в том, что импортеры рассчитывают стоимость авто исходя из официального курса НБУ, а не реального курса в обменниках, поэтому машину можно купить фактически по цене с хорошей скидкой. Заинтересованы в покупке авто и банки, которые предлагают беспроцентные кредиты на два три года.

Напомним, что недавно мы рассказывали об автомобилях, которые чаще всего разочаровывают своих владельцев.