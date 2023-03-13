Центральная и Слобожанская - в Украине появятся новые железные дороги

После начала войны, в Украине начали наверстывать упущенное и заполнять пробелы в названии некоторых важных объектов.

Голосование за переименование Южной железной дороги все еще идет в Дие / Ukrzaliznytsia

Недавно выяснилось, что долгое время украинские железные дороги имели очень интересное распределение, которое не отображало реальной сути вещей. Так, до этого года в Украине существовала Южная и Юго-Западная железная дорога, хотя эти два названия относились к северным и восточным регионам независимой Украины.

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Путаница произошла из-за того, что эти названия железной дороги сохранились еще со времен российской империи. Чтобы выбрать название для этих двух регионов в Дие провели опрос, в результате которого 1,1 млн украинцев решили, что Юго-Западную железную дорогу необходимо переименовать в Центральную. Теперь на очереди переименование Южной железной дороги.

Голосование сейчас проходит в Дие и его результаты огласят уже 17 марта. Южная железная дорога охватывает Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, а также отдельные регионы Черниговской и Луганской областей. Из возможных названий в Дие сейчас предлагают:

Харьковская;

Слобожанская;

Слободская;

Восточная.

Опрос в Дие был реализован благодаря совместной работе Минцифры, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Укрзализныци.

Напомним, что после начала войны, это далеко не единственный патриотичный шаг, на который решились в Укрзализныце.