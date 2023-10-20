Что случилось с Tesla Model 3 за 100 000 километров пробега и 4 года эксплуатации

Несмотря на то, что электрокары все больше захватывают автомобильный рынок, у автолюбителей есть множество вопросов связанных с этими авто

Один из известных американских басистов из группы Vanilla Fudge несколько лет назад заменил классическую рокерскую тачку с огромным ДВС, на электрокар Tesla Model 3 2019 года выпуска. На момент покупки мужчина не знал чего ожидать от авто на электротяге, хоть и был открыт для идеи купить электрокар.

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За последние 4 года владения автомобилем, рокер успел проехать на машине около 100 000 миль и сделал для себя интересное открытие — электрокары ему нравятся больше, чем автомобили с классическим двигателем. Один из друзей музыканта попросил его поделиться своими мыслями насчет поездок на электрокаре спустя 100 000 миль пробега.

Наверное, одной из самых интересных тем стало то, сколько мужчина потратил на зарядку и обслуживание своего автомобиля. Общая цена на зарядку электрокара за 4 года не превысила 7500 долларов, в эту сумму также вошла стоимость всего технического обслуживания на сегодня. Если рассчитать, то выйдет что эксплуатация авто обошлась в 0,075 долларов за милю.

Около 75% зарядок за все время мужчина осуществил дома при помощи мобильного разъема Tesla. Еще 25% зарядки электромобиля за все время было осуществлено на пунктах Tesla Superchargers.

Напомним, что недавно мы рассказывали что выгоднее эксплуатировать, электрокар или автомобиль с ДВС,.