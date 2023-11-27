Метель в Киеве: Кличко показал, как работают коммунальщики

Ради очистки улиц столицы от снега на улицы вывели около 300 единиц техники.

Начиная с ночи и в течение всего утра в Киеве активно ведется процесс очистки дорог и тротуаров от снега с применением специальных противогололедных средств, в ходе которых задействовано 310 единиц спецтехники от КП "Киевавтодор", сообщили в КГГА.

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Там, где машины не могут справится, работу по очистке выполняют специалисты, осуществляя ручную уборку в труднодоступных местах. За последние сутки дорожные службы использовали 1190 тонн соли, 1456 тонн песчано-солевой смеси и 143 тонны песка для борьбы с гололедом и улучшения проходимости дорог.

Уборка снега с придомовых территорий и зеленых зон выполняется 3423 работниками и 125 единицами спецтехники от управляющих компаний, а также 771 работниками и 55 единицами техники от "зеленстроев". Коммунальные службы активно работают над устранением последствий непогоды.

Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта временно закрыт с 7:30 до улучшения погодных условий. Водителей призывают пропускать технику дорожной службы и не парковать автомобили на обочинах для беспрепятственной работы коммунальщиков. На данный момент в городе задействовано 294 единицы спецтехники, и работы продолжаются во всех районах.

Кроме дорог, очищаются тротуары, подходы к пешеходным переходам, лестничные марши, остановки общественного транспорта, обслуживаемые предприятием "Киевавтодор". Для очистки пешеходных зон используется специализированная техника - тракторы Lovol, минипогрузчики JCB и машины Bucher.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, что происходит на украинских дорогах из-за непогоды.