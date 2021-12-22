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Проверка на состояние опьянения - что нужно знать водителю
Сегодня штраф по 130 статье КУоАП является одним из самых популярных в Украине. При этом, полиция временами штрафует ни в чем не повинных водителей.
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Чтобы избежать необоснованных штрафов и лишения прав, каждый украинский водитель должен четко знать процедуру проверки на алкоголь, которая предусмотрена в Украине, сообщает Дорожный Адвокат.
Основания для проведения освидетельствования на состояние опьянения
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В Украине процедуру освидетельствования могут проводить:
- сотрудник полиции;
- врач в специализированном медицинском учреждении.
С основаниями проведения проверки уже не все так однозначно. Согласно закону, основанием для проверки на алкоголь в Украине является мнение полицейского, которое базируется на: дрожании рук, запахе изо рта, нарушении координации движений и т.п.. Отсюда можно сделать вывод, что полицейский может злоупотреблять своими полномочиями и принуждать к проверке водителя, у которого нет никаких симптомов опьянения.
В то же время стоит учитывать, что отказавшись от проверки, водитель сразу "выписывает" себе админпротокол по 130 статье и его штрафуют, как если бы он был пьян. Все дело в том, что 130 статья предусматривает штраф за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Таким образом, если требование полицейского для вас оскорбительно, потому что вы, к примеру, не употребляете алкоголь в принципе, пройти освидетельствование все равно нужно. Если вы согласились, осмотр может проходить как на месте остановки (с помощью прибора Драгер), так и в специальном медучреждении.
Осмотр на месте остановки
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- Для начала нужно попросить у сотрудника полиции документы на алкотестер, которые подтверждают, что он сертифицирован.
- Далее инспектор должен под видеозапись рассказать водителю о его правах и порядке применения специальных технических средств.
- Если у полицейского нет нагрудной камеры, то вместо видеофиксации, допускается привлечение двух свидетелей.
- Подтверждением опьянения является результат выше 0,2 промилле. Если алкотестер показал такое значение, то водитель может потребовать повторного теста и как показывает практика, в этом случае прибор показывает абсолютно другие результаты.
- Результаты осмотра фиксируются в специальном акте, который составляют в двух экземплярах, один из которых остается у полицейского, а второй передают водителю. Если акт не составлен, то осмотр считается не действительным.
Освидетельствование в медучреждении
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- Право на проведение осмотра имеет тут исключительно врач, а для осмотра применяется специализированная техника, которая должна иметь сертификат соответствия и свидетельство о поверке.
- Предметом исследования в медучреждении может быть исключительно моча, слюна, смывы с кожного покрова лица, кожи и поверхности губ. Если нет возможности взять один из вышеуказанных образцов, то на анализ могут взять кровь.
- В медучреждении не могут провести осмотр с использованием прибора Драгер.
- По результатам медосмотра составляется акт, на основании которого делается заключение о результатах медосмотра. Результаты сообщаются водителю в присутствии полицейского.
- Акт составляют в одном экземпляре, который в последствии остается в медучреждении. Вывод составляют в трех экземплярах, один из которых отдают сотруднику полиции, второй - водителю, а третий оставляют в самом медучреждении.
Выводы
Если сотрудники полиции или медучреждения не соблюдают вышеописанные процедуры освидетельствования на состояние опьянения, то водитель имеет высокие шансы, на оспаривание протокола по 130 статье КУоАП (вождение в нетрезвом виде) в суде.
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