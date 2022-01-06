Для чего нужен подголовник в автомобиле: что следует знать водителю

Большинство водителей даже не подозревает, какое истинное назначение у подголовников в автомобиле.

Некоторые водители даже не подозревают, что подголовники можно регулировать / depositphotos

Регулировка подголовников - это последнее о чем думают водители, когда садятся в автомобиль и очень зря. Все дело в том, что от подголовника зависит не только комфорт во время поездки, но и безопасность в случае столкновения.

Читайте также: Mercedes-Benz и BMW вставили iPad в подголовники

Так, подголовник появился в авто не сразу, а с течением времени и был ответом автопроизводителей, на усиливающиеся с каждым днем меры безопасности. Основная задача подголовника - уберечь водителя от травм головы и шеи.

Если в автомобиль кто-то въезжает сзади на большой скорости, то сидение резко перемещает все тело водителя вперед, и соответственно, подголовники должны переместить голову вместе с перемещением тела.

Читайте также: Названы самые безопасные автомобили по версии Euro NCAP: рейтинг

В случае, если подголовника нет или же он отрегулирован не должным образом, то тело будет резко лететь вперед, а голова запрокидываться назад, из-за чего есть серьезный риск перелома шеи.

Чтобы правильно отрегулировать подголовник, нужно руководствоваться следующим правилом: средина подголовника должна находится на уровне ушей водителя/пассажира. В случае, если водитель высокий и подголовник не удается выставить правильно, то его нужно поднять в максимально высокое положение. Если же водитель или пассажиры небольшого роста - подголовник, наоборот, нужно до упора опустить.

При этом голова водителя должна быть практически вплотную рядом с подголовником, а расстояние между ними не должно превышать 9 см.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: