- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2021
Названы самые безопасные автомобили по версии Euro NCAP: рейтинг
За 2021 год европейская организация, которая занимается проверкой безопасности авто, протестировала 33 новых машины. Максимальные 5 звезд безопасности получили 22 автомобиля.
Несмотря на то, что на автомобильном рынке наблюдается серьезный кризис из-за дефицита полупроводников, в мире вышло немало новых моделей. В Euro NCAP проанализировали каждый из этих автомобилей и готовы назвать лучшие авто 2021 года, а также лидеров своих сегментов в плане безопасности.
Помимо 22 авто, которые получили наивысшую оценку безопасности в 2021 году, в компании из этого числа автомобилей выделили лучшее авто в каждом классе. Сразу две награды забрал Mercedes-Benz EQS, который стал победителем категории Executive и Pure Electric.
Статус самого безопасного автомобиля по категориям получили:
- Компактный кроссовер - Nissan Qashqai,
- Большой кроссовер - Skoda Enyaq iV
- Компактный семейный автомобиль - Skoda Fabia
- Компактным MPV - Toyota Yaris Cross.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Tesla Model Y признали самым безопасным автомобилем года - IIHS
- Популярная в Украине модель Hyundai не смогла пройти краш-тест: видео
- Эксперты назвали 5 самых небезопасных автомобилей: видео краш-тестов