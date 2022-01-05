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Названы самые безопасные автомобили по версии Euro NCAP: рейтинг

В 2021 году вышло большое количество авто от разных производителей, но далеко не все из них были признаны безопасными по версии организации Euro NCAP.
 |  Автор: Максим Назарук
Названы самые безопасные автомобили по версии Euro NCAP: рейтинг
В целом, за 2021 год сразу 22 авто получили 5 звезд за безопасность / Euro NCAP

За 2021 год европейская организация, которая занимается проверкой безопасности авто, протестировала 33 новых машины. Максимальные 5 звезд безопасности получили 22 автомобиля. 

Несмотря на то, что на автомобильном рынке наблюдается серьезный кризис из-за дефицита полупроводников, в мире вышло немало новых моделей. В Euro NCAP проанализировали каждый из этих автомобилей и готовы назвать лучшие авто 2021 года, а также лидеров своих сегментов в плане безопасности.

Помимо 22 авто, которые получили наивысшую оценку безопасности в 2021 году, в компании из этого числа автомобилей выделили лучшее авто в каждом классе. Сразу две награды забрал Mercedes-Benz EQS, который стал победителем категории Executive и Pure Electric. 

Статус самого безопасного автомобиля по категориям получили:

  • Компактный кроссовер - Nissan Qashqai,
  • Большой кроссовер - Skoda Enyaq iV
  • Компактный семейный автомобиль - Skoda Fabia
  • Компактным MPV - Toyota Yaris Cross.

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