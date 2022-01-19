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Как "переоформить штрафы" на другого водителя: объяснение МВД
Сегодня на украинских дорогах водители могут получить сразу два вида штрафов, которые выписаны в автоматическом режиме. Первый тип штрафа - за превышение скорости, второй - за нарушение правил парковки.
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И в том и в другом случае штраф получает собственник автомобиля или директор компании. Таким образом, нарушитель, который реально ответственный за то, что он сделал - уходит от ответственности.
Чтобы избежать такой ситуации и не платить за штрафы других людей, владелец может оформить услугу надлежащего пользователя через электронный кабинет водителя.
На один автомобиль можно назначить только одного надлежащего пользователя, а вот количество автомобилей на одном надлежащем пользователе - не ограничено.
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Оформление данной услуги возможно только со стороны человека, который желает быть надлежащим пользователем. Если у владельца и лица, которое хочет стать надлежащим пользователем есть КЭП (квалифицированная электронная подпись), то заказать эту услугу можно в электронном кабинете водителя.
В случае, если онлайн данную услугу оформить не удалось, то владелец вместе с надлежащим пользователем должны обратиться в сервисный центр МВД лично.
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