Киевлян призвали не блокировать подъезды к железнодорожному вокзалу

Всех водителей, которые не будут выполнять ПДД ждет конфискация транспортного средства.

Сейчас ситуация на киевском железнодорожном вокзале очень напряженная. Так, сотни людей пытаются сесть на эвакуационные поезда, которые отправляются из Киева в сторону западной Украины. Из-за спешки, многие водители решают бросить свои авто буквально посреди улицы, что затрудняет проезд спецтехники.

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Ситуация оказалась настолько серьезной, что лично мэр Киева Виталий Кличко обратился к водителям, чтобы те соблюдали ПДД и не бросали машины в неположенных местах. На данный момент все машины которые блокируют проезд, эвакуаторы отвозят на улицу Жилянскую и Саксаганского.

В то же время, военная администрация города предупредила, что бесконтрольно оставленные машины на Привокзальной площади, которые блокируют проезд, могут быть безвозвратно конфискованы на нужды обороны и защиты Киева.

Telegram/Константин Усов

Telegram/Константин Усов

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