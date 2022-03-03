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Киевлян призвали не блокировать подъезды к железнодорожному вокзалу
Сейчас ситуация на киевском железнодорожном вокзале очень напряженная. Так, сотни людей пытаются сесть на эвакуационные поезда, которые отправляются из Киева в сторону западной Украины. Из-за спешки, многие водители решают бросить свои авто буквально посреди улицы, что затрудняет проезд спецтехники.
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Ситуация оказалась настолько серьезной, что лично мэр Киева Виталий Кличко обратился к водителям, чтобы те соблюдали ПДД и не бросали машины в неположенных местах. На данный момент все машины которые блокируют проезд, эвакуаторы отвозят на улицу Жилянскую и Саксаганского.
В то же время, военная администрация города предупредила, что бесконтрольно оставленные машины на Привокзальной площади, которые блокируют проезд, могут быть безвозвратно конфискованы на нужды обороны и защиты Киева.
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