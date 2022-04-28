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Цена бензина и дизеля взлетит до 50 грн/литр - что известно

В последнее время, в Верховной Раде заговорили о возврате налогов на топливо в Украине.
 |  Автор: Максим Назарук
Цена бензина и дизеля взлетит до 50 грн/литр - что известно
Похоже, резкого подорожания топлива в Украине уже не избежать / depositphotos

Ситуация с топливом в Украине, в последнее время, достаточно нестабильна. Несмотря на это, в Верховной Раде заговорили об отмене льгот и возвращении всех налогов и сборов на топливо, которые были в Украине до войны.

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Главный аргумент депутатов подавших законопроект - потеря большого количества поступлений в бюджет. Документ предусматривает возврат ставки НДС до 20%, а также возвращение акциза на топливо. Инициаторами подачи законопроекта стали 14 депутатов фракции "Слуга народа" и "Голоса", которых возглавил Данил Гетманцевым.

"Отмена акциза на уменьшение НДС с 20 до 7% в середине марта снизила цены на 10-12 грн/л. Соответственно возврат налогов приведет к обратному эффекту", – пишет на своей странице в соцсети топливный эксперт Сергей Куюн.

В пояснительной записке к документу, депутаты обосновывают необходимость принятия законопроектов большими потерями налогов и сборов в бюджет.

 

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