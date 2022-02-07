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Украинский кроссовер ЗАЗ Перемога засветился на первых фото

Автомобиль Автомобиль выглядит достаточно стильно.
 |  Автор: Максим Назарук
Украинский кроссовер ЗАЗ Перемога засветился на первых фото
Автомобиль будет иметь достаточно интересные технические характеристики / Naavtotrasse

В последнее время, в сети то и дело появляется информация о том, что ЗАЗ готовится выпустить новый автомобиль, но никаких подробностей никто не раскрывает. В то же время, независимые дизайнеры регулярно публикуют интересные рендеры возможных моделей для завода ЗАЗ.

Naavtotrasse
Naavtotrasse

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На этот раз в сети появились изображения кросовера ЗАЗ "Перемога" от издания Naavtotrasse.

На помощь украинскому концерну в создании новой модели должна прийти фирма Renault. Архитектура должна быть позаимствована из китайских моделей Venucia V-Online, что позволит сделать машину относительно бюджетной.

Naavtotrasse
Naavtotrasse

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Автомобиль получит угловатый кузов, широкий фактурный капот и крупные колеса. Из "излишеств" можно отметить огромную панорамную крышу и изящную светодиодную оптику. Автомобиль можно сопоставить по размерам с Lexus NX. При этом стоит отметить, что салон модели также очень будет схож с японским кроссовером.

Под капотом данной модели должен будет расположиться 1,5-литровый турбодвигатель на 190 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Силовая установка позволит разгонять машину до 100 км/ч за 8,8 секунды. Расход топлива при этом будет всего 6 литров на 100 км.

Naavtotrasse
Naavtotrasse

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