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Украина получит необычные британские бронеавтомобили Mastiff и Jackal

Один из этих бронеавтомобилей не имеет крыши и остекления.
 |  Автор: Максим Назарук
Украина получит необычные британские бронеавтомобили Mastiff и Jackal
Данный автомобиль предназначен, в первую очередь, для разведки и быстрого перемещения. / Wikipedia

Уже в ближайшее время украинская армия может получить несколько бронетранспортеров от Великобритании. Колесная техника поступит в Украину вслед за бронемашинами из Австралии. На данный момент речь идет о двух бронемашинах Mastiff и Jackal, сообщает Укравтопром

Mastiff  представляет собой британский вариант бронированного автомобиля Cougar. Бронированній автомобиль предназначен в первую очередь для патрулирования и при этом он имеет отсек для десанта из 8 человек. В зависимости от модификации, на машину могут ставиться 7,62-мм автоматический пулемет, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет или же 40-мм гранатомет.

Не менее интересным является и машина Jackal, которая представляет собой бронированного облегченного разведчика, который имеет 12,7-мм пулемет. 

Wikipedia
Wikipedia

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