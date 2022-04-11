ВСУ захватили у оккупантов мощную 152 мм гаубицу - фото

Украинская армия продолжает собирать военные трофеи в виде российской техники и вооружения.

На днях войнам ССО ВСУ удалось захватить несколько вражеских БТР-80, а также мощную гаубицу калибра 152 мм. Речь идет об орудии "Мста-Б" 2А65, которую наши спецназовцы смогли захватить с полным боекомплектом в 60 снарядов.

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Это оружие было принято на вооружение еще в 1987 году, его дальность стрельбы составляет 28,5 км, а скорострельность – 7 выстрелов в минуту. Данная пушка имеет несколько характерных особенностей, а именно дульный тормоз с эффективностью до 63% и двухскоростные механизмы наведения (до 70 градусов по вертикали и до 5 градусов по горизонту).

Также пушка оснащена функцией автоматического отключения подрессоривания колес при разведении станин. Отметим, что "Мста-Б" активно используются ВСУ, поэтому данная пушка нашим воинам не в новинку. Теперь же ВСУ будут иметь в своем арсенале на одну грозную пушку больше.

ВСУ

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