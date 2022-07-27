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Украина получит системы ПВО Iris-T от Германии - что известно

Похоже, что Европа начинает постепенно прислушиваться к просьбе Украины закрыть небо.
 |  Автор: Максим Назарук
Украина получит системы ПВО Iris-T от Германии - что известно
Украина сейчас больше всего нуждается в системах ПВО и артиллерии / Wikipedia

Уже в ближайшее время правительство Германии может направить в Украину системы противовоздушной обороны IRIS-T, Соответствующее заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок во время интервью Радио Свобода. По словам главы МИД Германии поставки могут быть уже в конце лета - начале сентября.

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Сейчас данные установки находятся на завершающей стадии производства. По имеющейся информации, эти установки делались для другой страны, но Германии удалось договориться и теперь эти системы поступят в Украину.

"Я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством систем IRIS-Т", – сказал Бербок.

Министр иностранных дел признала, что поначалу Германия действительно слишком сильно медлила с помощью Украине, но теперь подход правительства к этой проблеме изменился. Так, в последнее время немцы сосредоточили свое внимание на поставках артиллерии и современных оборонительных систем.

IRIS-T SLM представляет собой комплекс противовоздушной обороны от Diehl Defence. Зенитно-ракетный комплекс может быть смонтирован как на шасси MAN SX 45 (8 x 8), так и на шестиколесном автомобиле. В основе комплекса - управляемые ракеты IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения. Дальность стрельбы составляет до 40 км, а эффективная дальность поражения - 20 км.

Благодаря продвинутой системе наведения, ракеты комплекса могут поражать:

  • самолеты;
  • вертолеты;
  • крылатые ракеты;
  • реактивную артиллерию;
  • беспилотники;
  • противорадиолокационные ракеты;
  • бомбы.

Напомним, что Польша передала Украине танки PT-91 Twady, которые являются глубокой модернизацией советских Т-72.

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