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Украина получит системы ПВО Iris-T от Германии - что известно
Уже в ближайшее время правительство Германии может направить в Украину системы противовоздушной обороны IRIS-T, Соответствующее заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок во время интервью Радио Свобода. По словам главы МИД Германии поставки могут быть уже в конце лета - начале сентября.
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Сейчас данные установки находятся на завершающей стадии производства. По имеющейся информации, эти установки делались для другой страны, но Германии удалось договориться и теперь эти системы поступят в Украину.
"Я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством систем IRIS-Т", – сказал Бербок.
Министр иностранных дел признала, что поначалу Германия действительно слишком сильно медлила с помощью Украине, но теперь подход правительства к этой проблеме изменился. Так, в последнее время немцы сосредоточили свое внимание на поставках артиллерии и современных оборонительных систем.
IRIS-T SLM представляет собой комплекс противовоздушной обороны от Diehl Defence. Зенитно-ракетный комплекс может быть смонтирован как на шасси MAN SX 45 (8 x 8), так и на шестиколесном автомобиле. В основе комплекса - управляемые ракеты IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения. Дальность стрельбы составляет до 40 км, а эффективная дальность поражения - 20 км.
Благодаря продвинутой системе наведения, ракеты комплекса могут поражать:
- самолеты;
- вертолеты;
- крылатые ракеты;
- реактивную артиллерию;
- беспилотники;
- противорадиолокационные ракеты;
- бомбы.
Напомним, что Польша передала Украине танки PT-91 Twady, которые являются глубокой модернизацией советских Т-72.