В Украине появятся водные дроны для защиты береговой линии - видео

Подобные дроны уже применялись Украиной, но теперь их количество хотят увеличить.

Украинские военные используют дроны не только в небе и на суше, но и на воде. Так, на днях стартовал масштабный сбор средств на платформе United 24 на армию дронов для использования их в акватории Черного моря в войне против РФ. Данная техника должна помочь украинской стороне защитить свое побережье.

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О новом сборе средств объявил лично министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своих страничках в социальных сетях. Всего планируется сделать 100 дронов, которые разработали и производят в Украине. Эти сверхмалые средства поражения способны эффективно атаковать огромные российские корабли за несколько миллионов долларов.

По словам Федорова, эти дроны уже успешно себя проявили уничтожив в бухте Севастополя один из флагманов флота РФ "Адмирал Макаров". Это позволило забрать у РФ преимущество на воде. Стоимость одного такого беспилотника составляет 10 миллионов гривен и на сегодня в Украине собирают хотя бы на первые 10 штук.

Дрон оснащён автопилотом, системами ночного видения, специальными системами связи и боевой частью. Помимо этого в комплекс с дроном входит наземная станция управления, система транспортировки и хранения дрона и "несколько особых сюрпризов для россиян".

Напомним, что недавно мы писали о беспилотнике украинского производства, который был построен на базе бронетранспортера КрАЗ.