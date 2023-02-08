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ВСУ захватили необычный ГАЗ "Водник" - фото

Российская армия продолжает медленно, но уверенно терять технику на украинской земле.
 |  Автор: Максим Назарук
ВСУ захватили необычный ГАЗ "Водник" - фото
Бронетранспортер поступил на вооружение РФ в 2005 году / ВСУ

Украинские военные день за днем продолжают успешную демилитаризацию российской армии. Так, недавно Александр Коваленко на своей страничке в Telegram опубликовал фото очередного трофея ВСУ, о котором мало кто слышал. Речь идет о бронетранспортере повышенной проходимости ГАЗ-3937 "Водник". Главная задача данной техники - транспортировка людей и грузов.

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В основе строения авто лежит модульная схема со сварным корпусом и двумя съемными модулями. Передний модуль бронетехники являет собой силовое отделение и отделение управления, которые разделены герметичной перегородкой. Также техника имеет и задний многоцелевой модуль, который благодаря системе быстрой фиксации может быть демонтирован в кратчайшие сроки.

Таким образом, в зависимости от установленной задней платформы автомобиль могут использовать для:

  • транспортировки людей;
  • транспортировки грузов и технологического оборудования в труднодоступные районы;
  • транспортировки жилых блоков и других коммунальных модулей;
  • выполнения функций технологических машин топливно-энергетического комплекса (топливозаправщиков, ёмкостей и т. д.).

Полный привод автомобиля отключаемый (на передние колеса), подвеска - независимая торсионная, а также в авто установлена центральная система подкачки шин, система обогрева и кондиционирования.

Wikipedia
Wikipedia

Напомним, что недавно на передовой в Украине заметили интересную БРЭМ "Геркулес".

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