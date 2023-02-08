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ВСУ захватили необычный ГАЗ "Водник" - фото
Украинские военные день за днем продолжают успешную демилитаризацию российской армии. Так, недавно Александр Коваленко на своей страничке в Telegram опубликовал фото очередного трофея ВСУ, о котором мало кто слышал. Речь идет о бронетранспортере повышенной проходимости ГАЗ-3937 "Водник". Главная задача данной техники - транспортировка людей и грузов.
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В основе строения авто лежит модульная схема со сварным корпусом и двумя съемными модулями. Передний модуль бронетехники являет собой силовое отделение и отделение управления, которые разделены герметичной перегородкой. Также техника имеет и задний многоцелевой модуль, который благодаря системе быстрой фиксации может быть демонтирован в кратчайшие сроки.
Таким образом, в зависимости от установленной задней платформы автомобиль могут использовать для:
- транспортировки людей;
- транспортировки грузов и технологического оборудования в труднодоступные районы;
- транспортировки жилых блоков и других коммунальных модулей;
- выполнения функций технологических машин топливно-энергетического комплекса (топливозаправщиков, ёмкостей и т. д.).
Полный привод автомобиля отключаемый (на передние колеса), подвеска - независимая торсионная, а также в авто установлена центральная система подкачки шин, система обогрева и кондиционирования.
Напомним, что недавно на передовой в Украине заметили интересную БРЭМ "Геркулес".