У бюджетного Renault Duster появилась внедорожная версия

Автомобиль подготовили к бездорожью тюнеры из компании Carpoint.

Бюджетный кроссовер Duster является достаточно популярным авто как в Украине, так и в Европе. Данный автомобиль имеет достаточно простую конструкцию, но при этом для езды по серьезному бездорожью с завода он не особо подготовлен. Этот недочет решили исправить тюнеры из британской компании Carpoint, правда за основу взяли Дастер, не от Renault, а от компании Dacia.

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Первое изменение, которое произошло с автомобилем — специальный камуфляж и особые пластиковые накладки на двери защищающие кузов авто от повреждений на бездорожье. Также из внешних защитных элементов стоит отметить "кенгурятник" и силовые подножки. Сверху на крыше у автомобиля появился большой багажник.

carpoint

Самой значительной доработкой автомобиля стали колесные диски и новая резина, которые значительно повысили внедорожные возможности автомобиля. Автомобиль получил колеса 16-радиуса с шинами Turbo Dakar 235/60. Трансмиссию и двигатель менять не стали: под капотом до сих пор стоит силовая установка на 1,3 литра и 150 л.с., которая работает в паре с МКПП.

carpoint

carpoint

Напомним, что недавно мы рассказывали о еще одном тюнинг-проекте, только на базе Таврии, который выставили на продажу в Украине.