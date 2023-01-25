Самую мощную "Таврию" в Украине выставили на продажу - фото

В Украине есть множество необычных тюнинг-проектов на базе "Таврии", но этот по праву можно считать одним из самых интересных.

Недавно на сайте по продаже авто в Украине появился достаточно интересный экземпляр - Таврия с мотором от Ford, за которую хотят всего 45 000 гривен. Несмотря на то, что для обычного ЗАЗ-1102 этот ценник слегка завышен, для данного конкретного экземпляра он наоборот ниже нормы. Так, учитывая количество времени и сил, которые были вложены в доработку этого авто ценник должен быть гораздо выше.

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Более того, автомобиль уже продавался раньше и в 2016 году его оценили аж в 9000 долларов. Теперь же данное авто немного потрепало время и неаккуратные владельцы, поэтому стоимость машины около 1 тысячи долларов. Внешне автомобиль тоже немного сдал в сравнении с предыдущим разом, когда его выставляли на торги. При этом по заверениям продавца, двигатель и коробка все еще работают отлично.

auto.ria

Переделки не внесены в техпаспорт, поэтому там написано, что это авто со скромным двигателем 1.1... Отметим, что кроме внутренних переделок автомобиль также имеет внешний обвес, который значительно увеличивает переднюю часть авто. Можно предположить, что это было сделано не только для красоты, но и для того, чтобы под капотом поместился двигатель большего объема.

Напомним, что недавно мы рассказывали о еще одной переделке, когда украинские инженеры превратили старый "Москвич" в багги для ВСУ.