Американские Abrams заметили в Украине с необычным "тюнингом" - фото

На американских танках используют оригинальную динамическую защиту

Переданные в Украину танки Abrams теперь оснащены аналогичной динамической защитой M19, что и американские машины такого образца. Об использовании именно такого комплекта динамической защиты (ДЗ) согласно недавно появившемуся в сети фото сообщили эксперты ОО "Украинский военный центр". По их выводу, это действительно ДЗ M19 Abrams Reactive Armor Tile-1 (ARAT-1).

Читайте также: Американские танки Abrams уже в Украине - что известно об этой технике

Они сообщают, что к настоящему моменту, поставленные США боевые танки M1A1 Abrams в специальной версии SA (situational awareness) "светились" без дополнительных элементов бронезащиты.

Из разных специализированных источников известно, что ARAT входит в комплект Tank Urban Survival Kit (TUSK). Он успешно себя зарекомендовал во время кампании в Ираке, что очень помогло американским танкистам во время боевых столкновений. Танки Abrams в версии SA Вооруженных Сил Украины оснащены комплектом динамической защиты M19 Abrams Reactive Armor Tile-1 (ARAT-1).

Эта версия M19 была принята на вооружение армии Соединенных Штатов Америки в 2006 году для защиты танков во время сражений в городских условиях и производится компанией EBAD. Динамическая защита создана на основе блоков ДЗ M5 из комплекта Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT).

Бронированные пластины M19 могут оградить сторону танка от кумулятивных боеприпасов с пробитием примерно 500-550 миллиметров. В случае повреждения защитные блоки могут быстро заменяться в полевых условиях экипажем без применения других подъемных механизмов и сварочного оборудования.

Эксперты отмечают, что комплект ДЗ отвечает требованиям стандарта MIL-STD 2105, а сопутствующее вредное воздействие сведено к минимуму. Также минимизированы случаи детонации соседних блоков ДЗ.

Это достигается благодаря тому, что струя кумулятивного заряда поражает металлические пластины, инициируя взрывной слой внутри, заставляя две металлические пластины разлетаться в разные стороны. На каждой стороне танка размещено 32 блока, а также опция для размещения дополнительного комплекта ДЗ на башне.

Напомним, что недавно мы рассказывали, чем уникальны немецкие "Леопарды", которые в скором времени хотят передать Украине.