- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2021
Неудачный маневр водителя BMW, закончился массовым ДТП: видео
Последние несколько дней дорога является местом повышенной опасности. Так, один неудачный манёвр может привести к очень серьезным последствиям, которые будут куда страшнее, чем в обычную сухую погоду.
Читайте также: Киев парализовали массовые ДТП из-за непогоды: фото и видео
Так, вчера днем 21 декабря, около 15 часов, недалеко от Бучи случилось массовое ДТП из-за нарушения правил проезда перекрестка. Момент аварии попал на видео.
Можно заметить, как водитель автомобиля BMW не уступил дорогу фуре, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика попытался сманеврировать, но машину занесло и она буквально смяла три автомобиля на своем пути.
В аварии обошлось без жертв и пострадавших, если не считать покореженные авто. Сейчас следствие выясняет все причины ДТП.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Пьяный водитель, авто в розыске и баночка наркоты: видео инцидента
- Машина без водителя протаранила маршрутку в Кривом Роге: фото
- Пьяный водитель грузовика вылетел на тротуар и перевернулся: видео