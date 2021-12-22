Неудачный маневр водителя BMW, закончился массовым ДТП: видео

На скользкой дороге нужно быть особенно аккуратным, но не все водители об этом помнят.

Последние несколько дней дорога является местом повышенной опасности. Так, один неудачный манёвр может привести к очень серьезным последствиям, которые будут куда страшнее, чем в обычную сухую погоду.

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Так, вчера днем 21 декабря, около 15 часов, недалеко от Бучи случилось массовое ДТП из-за нарушения правил проезда перекрестка. Момент аварии попал на видео.

Можно заметить, как водитель автомобиля BMW не уступил дорогу фуре, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика попытался сманеврировать, но машину занесло и она буквально смяла три автомобиля на своем пути.

В аварии обошлось без жертв и пострадавших, если не считать покореженные авто. Сейчас следствие выясняет все причины ДТП.

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