Масштабная утренняя авария в Киеве из-за скользкой дороги: видео

Водитель Skoda попросту не справился с управлением.

В результате столкновения, частично задело и другие машины / Киев Оперативный

Сегодня утром, 28 декабря, в Киеве на проспекте Лобановского произошла массовая авария. Так, известно, что все случилось рано утром из-за плохой дороги.

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Через некоторое время после аварии, в сети опубликовали видео, на котором запечатлен непосредственно момент ДТП. На опубликованных кадрах заметно, что автомобиль Skoda начинает заносить, и несмотря на все попытки водителя удержать машину, ее все таки выносит на встречку.

Авария произошла по направлению к Севастопольской площади, но сейчас затор наблюдается в две стороны, так как в результате аварии, несколько автомобилей буквально раскидало по дороге, движение транспорта серьезно осложнено.

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