- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2021
Масштабная утренняя авария в Киеве из-за скользкой дороги: видео
Сегодня утром, 28 декабря, в Киеве на проспекте Лобановского произошла массовая авария. Так, известно, что все случилось рано утром из-за плохой дороги.
Читайте также: Как не попасть в ДТП на скользкой дороге: советы от Нацполиции
Через некоторое время после аварии, в сети опубликовали видео, на котором запечатлен непосредственно момент ДТП. На опубликованных кадрах заметно, что автомобиль Skoda начинает заносить, и несмотря на все попытки водителя удержать машину, ее все таки выносит на встречку.
Авария произошла по направлению к Севастопольской площади, но сейчас затор наблюдается в две стороны, так как в результате аварии, несколько автомобилей буквально раскидало по дороге, движение транспорта серьезно осложнено.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Пьяный водитель, авто в розыске и баночка наркоты: видео инцидента
- Машина без водителя протаранила маршрутку в Кривом Роге: фото
- Пьяный водитель грузовика вылетел на тротуар и перевернулся: видео