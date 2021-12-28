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Масштабная утренняя авария в Киеве из-за скользкой дороги: видео

Водитель Skoda попросту не справился с управлением.
 |  Автор: Максим Назарук
Масштабная утренняя авария в Киеве из-за скользкой дороги: видео
В результате столкновения, частично задело и другие машины / Киев Оперативный

Сегодня утром, 28 декабря, в Киеве на проспекте Лобановского произошла массовая авария. Так, известно, что все случилось рано утром из-за плохой дороги.

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Через некоторое время после аварии, в сети опубликовали видео, на котором запечатлен непосредственно момент ДТП. На опубликованных кадрах заметно, что автомобиль Skoda начинает заносить, и несмотря на все попытки водителя удержать машину, ее все таки выносит на встречку.

Авария произошла по направлению к Севастопольской площади, но сейчас затор наблюдается в две стороны, так как в результате аварии, несколько автомобилей буквально раскидало по дороге, движение транспорта серьезно осложнено. 

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