В Украине начали массово падать деревья на дороги и автомобили: видео

Из-за небывалого ветра, в последние несколько дней, ездить по украинским дорогам стало намного опаснее.

Деревья на припаркованные, как и на едущие авто падают в Украине с завидной регулярностью, но на этот раз явление можно назвать по-настоящему массовым. Так, все дело в том, что на этой неделе в Украине была зафиксирована самая большая скорость ветра с 1967 года.

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Водителей предупреждают, что, как всегда, в опасности автомобили, которые оставляют на стоянку или даже на кратковременную остановку возле деревьев.

Помимо этого, местами, упавшие деревья частично преграждают движение автомобилей, как это произошло на Житомирской трассе, где упавшее дерево перекрыло сразу две полосы для движения в одном направлении.

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Водителям стоит помнить, что добиться компенсации от коммунальщиков или служб, которые опекаются дорогами за дерево, повредившее автомобиль, практически нереально. Так, на сегодняшний день, одним из самых популярных способов защиты авто от подобных инцидентов остается страховка КАСКО.

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