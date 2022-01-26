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В Киеве джип пробил ограждение, слетел с моста и устроил ДТП: видео
На украинских дорогах уже сформировалась определенная когорта "классических" аварий на дороге. Так, практически ежедневно случаются ДТП из-за алкоголя или нарушения правил проезда перекрестков.
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В то же время, некоторые водители умудряются попасть в совершенно неожиданные ситуации на дороге. Одна из таких ситуаций произошла вчера в Киеве в районе метро Дружбы народов.
Тут водитель кроссовера Mitsubishi протаранил ограждение и слетел с 10-метрового парапета прямо на перерез потоку автомобилей. Сообщается, что водитель, предположительно, запутался в указаниях навигатора и в нужный момент не смог справиться с управлением.
К счастью, в данном ДТП никто не пострадал, водители и пассажиры в обоих авто были пристегнуты.
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