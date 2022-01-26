В Киеве джип пробил ограждение, слетел с моста и устроил ДТП: видео

Время от времени, водители попадают в самые неожиданные ситуации на дороге.

Учитывая специфику аварии, все обошлось относительно хорошо / dtp.kiev.ua

На украинских дорогах уже сформировалась определенная когорта "классических" аварий на дороге. Так, практически ежедневно случаются ДТП из-за алкоголя или нарушения правил проезда перекрестков.

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В то же время, некоторые водители умудряются попасть в совершенно неожиданные ситуации на дороге. Одна из таких ситуаций произошла вчера в Киеве в районе метро Дружбы народов.

Тут водитель кроссовера Mitsubishi протаранил ограждение и слетел с 10-метрового парапета прямо на перерез потоку автомобилей. Сообщается, что водитель, предположительно, запутался в указаниях навигатора и в нужный момент не смог справиться с управлением.

К счастью, в данном ДТП никто не пострадал, водители и пассажиры в обоих авто были пристегнуты.

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