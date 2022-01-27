Неудачный поворот налево закончился масштабным ДТП: фото

Такое впечатление, что некоторые водители не проходили даже основы ПДД в автошколе.

Все случилось поздно ночью, поэтому кроме двух авто никто не пострадал / Киев Оперативный

Авария с автомобилями при левом повороте и развороте уже стала практически "классикой". Так, некоторые водители в упор не видят автомобили на встречке, которые они обязаны пропустить, из-за чего случаются абсолютно глупые аварии.

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Так, очередное ДТП при левом повороте произошло в Киеве на улице Симона Петлюри. Известно, что по встречке ехал автомобиль Audi, которому водитель автомобиля Jeep почему-то не уступил дорогу.

К сожалению, избежать столкновения не удалось и оба автомобиля очень сильно пострадали. На место ДТП сразу же вызвали скорую, но от госпитализации водитель Audi отказался.

Водитель Jeep рассказал, что попросту не заметил автомобиль на встречке, а водитель Audi отметил, что не ожидал такого маневра и не успел затормозить, чтобы избежать аварии. В то же время, оба водителя сошлись на том, что это очень хорошо, что все обошлось без серьезных травм.

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