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Неудачный поворот налево закончился масштабным ДТП: фото
Авария с автомобилями при левом повороте и развороте уже стала практически "классикой". Так, некоторые водители в упор не видят автомобили на встречке, которые они обязаны пропустить, из-за чего случаются абсолютно глупые аварии.
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Так, очередное ДТП при левом повороте произошло в Киеве на улице Симона Петлюри. Известно, что по встречке ехал автомобиль Audi, которому водитель автомобиля Jeep почему-то не уступил дорогу.
К сожалению, избежать столкновения не удалось и оба автомобиля очень сильно пострадали. На место ДТП сразу же вызвали скорую, но от госпитализации водитель Audi отказался.
Водитель Jeep рассказал, что попросту не заметил автомобиль на встречке, а водитель Audi отметил, что не ожидал такого маневра и не успел затормозить, чтобы избежать аварии. В то же время, оба водителя сошлись на том, что это очень хорошо, что все обошлось без серьезных травм.
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