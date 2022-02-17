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Tesla на автопилоте протаранила автомобиль полиции: видео
Время от времени в интернете публикуют видео аварий с участием автомобилей Tesla. Как правило, ДТП с этими авто случаются тогда, когда они едут в режиме автопилота.
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Очередную аварию на видео удалось зафиксировать в Северной Каролине (США). Тут электрокар Tesla Model S протаранил патрульный автомобиль Dodge Charger. К счастью, в результате ДТП, никто из инспекторов не пострадал, а основной удар пришелся на заднюю часть полицейского авто.
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Когда сотрудники полиции пообщались с мужчиной, оказалось, что автомобиль двигался на автопилоте, а водитель смотрел фильм на мультимедийной системе электрокара. Виновника аварии сотрудники полиции арестовали и теперь его ждет суд и серьезный штраф.
Местные СМИ заявили, что авто патрульных было на обочине не просто так. Копы расследовали другое ДТП, а автомобили стояли с включенными проблесковыми маячками. Таким образом, можно сделать вывод, что если бы мужчина следил за дорогой, то он бы успел перехватить управление и избежать столкновения.
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