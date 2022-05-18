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Под Киевом тракторист подорвался на мине во время полевых работ
Украинские фермеры в последнее время смело выезжают в поля, несмотря на опасность, чтобы обеспечить украинцев урожаем в дальнейшем. К сожалению, время от времени, происходят достаточно печальные инциденты.
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Так, на этот раз в Киевской области в селе Андреевка, которое расположилось неподалеку от Макарова тракторист наехал на мину во время проведения полевых работ.
К счастью, 37-летний тракторист не получил особо серьезных травм, чего нельзя сказать о тракторе, который серьезно пострадал. Спасатели ГСЧС, которые прибыли на место инцидента обнаружили еще одну неразорванную мину под поврежденной техникой.
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