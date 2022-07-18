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За секунду до: фура чуть не отправила BMW в кювет

Неудачный маневр грузовика, чуть не закончился серьезной аварией.
 |  Автор: Максим Назарук
За секунду до: фура чуть не отправила BMW в кювет
Обычно, подобные маневры при обгоне заканчиваются ДТП / dtp.kiev.ua

Неудачные маневры одна из самых главных проблем возникновения аварийных ситуаций на дороге. Доказательства этому регулярно публикуют в сети. Один из таких аварийно-опасных маневров случился на трассе Киев-Чоп.

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На опубликованном в сети видео можно заметить, как манёвр фуры чуть не стал последним для водителя BMW. На опубликованных кадрах видно, как водитель BMW пошел на обгон сразу двух грузовиков. В какой-то момент, одна из фур решила резко перестроится в кармашек для отдыха который находится на встречке.

Благодаря внимательности водителя легковушки и быстроте маневра, ему удалось избежать столкновения и сохранить свой автомобиль. 

Призываем водителей быть предельно аккуратными и несколько раз убеждаться в безопасности любого маневра перед его выполнением.

Чтобы посмотреть видео, нажмите на картинку
Чтобы посмотреть видео, нажмите на картинку

Напомним, что в Киеве водитель Toyota неудачно съехал с бровки и завис в воздухе.

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