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За секунду до: фура чуть не отправила BMW в кювет
Неудачные маневры одна из самых главных проблем возникновения аварийных ситуаций на дороге. Доказательства этому регулярно публикуют в сети. Один из таких аварийно-опасных маневров случился на трассе Киев-Чоп.
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На опубликованном в сети видео можно заметить, как манёвр фуры чуть не стал последним для водителя BMW. На опубликованных кадрах видно, как водитель BMW пошел на обгон сразу двух грузовиков. В какой-то момент, одна из фур решила резко перестроится в кармашек для отдыха который находится на встречке.
Благодаря внимательности водителя легковушки и быстроте маневра, ему удалось избежать столкновения и сохранить свой автомобиль.
Призываем водителей быть предельно аккуратными и несколько раз убеждаться в безопасности любого маневра перед его выполнением.
Напомним, что в Киеве водитель Toyota неудачно съехал с бровки и завис в воздухе.