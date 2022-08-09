Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Киеве - фото

Водителю стало плохо, когда он находился за рулем.

К счастью, в этой аварии обошлось без тяжелых пострадавших / dtp.kiev.ua

Этим летом в Украине наблюдается не самая простая погода, так дожди резко сменяются солнечными днями, а температура скачет от +20 до +30. Подобные погодные "качели" плохо сказываются на здоровье некоторых водителей, которые могут оказаться без сознания прямо за рулем.

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К сожалению, от подобных инцидентов не застрахован никто и это в очередной раз доказал водитель маршрутки, которому стало плохо неподалеку от НАУ. Сообщается, что находясь за рулем водитель просто потерял сознание. К счастью, маршрутка ехала с небольшой скоростью, поэтому она смогла остановиться врезавшись в столб.

Водителя срочно госпитализировали с места инцидента. По предварительной информации, никто из пассажиров не получил серьезных травм. Известно, что на место вызвали аж 4 скорых помощи. Водителей попросили быть очень аккуратными в такую погоду и не садиться за руль в плохом самочувствии.

dtp.kiev.ua

Напомним, что на днях в Киеве водитель автомобиля VW разнес ползаправки и снес стеллу на АЗС.