Смертельное ДТП с колонной военных во Львовской области - видео

На что надеялась водитель легковушки сказать очень сложно...

Вчера вечером во Львовской области случилась одна из самых серьезных аварий за последнее время. Между собой столкнулись белый Volkswagen и военный броневик. К сожалению, в этой аварии пострадали не только автомобили, но и погибло по меньшей мере 4 человека. В сети также успело появиться видео столкновения легковушки и колоны военных, которое просто поражает.

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Известно, что авария случилась в городе Броды на трассе Киев-Чоп. За рулем автомобиля находилась женщина, которая чудом выжила вместе с другими тремя пассажирами (двое из которых - дети 4 и 6 лет). Еще четыре человека, которые находились в авто - погибли на месте (среди них был 7-летний ребенок). Водитель военного автомобиля, несмотря на переворот особо не пострадал.

Сообщается, что колонна военной техники ехала по всем правилам с машиной сопровождения и придерживаясь разрешенной скорости. Почему горе-водитель решила проскочить между автомобилями - неизвестно. При этом местные рассказывают, что этот перекресток давно является одним из наиболее аварийных в области.

Напомним, что в Киеве девушка неудачно выехала прямо перед фурой и попала в слепую зону грузовика.