Оторвало колесо - жуткая авария с пьяным водителем в Киеве

В последнее время на украинских дорогах участились аварии с нетрезвыми водителями.

Нетрезвые водители продолжают терроризировать украинцев на дорогах. Несмотря на предупреждения от полиции, огромные штрафы и бесчисленное количество страшных аварий с пьяными водителями, некоторых это ничему не учит. Так, очередной пьяный водитель угодил в аварию на улице Телиги в Киеве.

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По имеющейся информации 41-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением автомобилем и вылетел с дороги. Так как на улице был вечер, то рядом с пьяницей не оказалось пешеходов, а его "полет" почти сразу остановил отбойник. Когда автомобиль вылетел с дороги, его сильно занесло и он получил значительные повреждения.

Прибывший на место происшествия экипаж патрульной полиции провел проверку на приборе Drager, которая показала 2,02 промилле алкоголя в крови водителя. К счастью, на этот раз никто кроме самого автомобиля не пострадал. Но вот авто получило достаточно серьезные повреждения, судя по опубликованным фото у машины даже оторвало колесо.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как нарушение ПДД помогло найти автомобиль в розыске.