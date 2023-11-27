В США собаки погрызли автомобилей на 350 000 долларов - фото и видео

Всего четырёхлапые погрызли 5 автомобилей

Пять автомобилей были повреждены в результате инцидента, произошедшего в автосалоне в Техасе, США, когда две собаки принесли огромный ущерб, оцениваемый в сотни тысяч долларов. Согласно информации, предоставленной ABC13, два питомца напали на автомобили в дилерском центре G Motors.

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Нападения длились в течение трех ночей с 6 по 18 ноября, во время этого у машин пострадали бампера и крылья. В результате было повреждено пять автомобилей, и размер ущерба оценивается в диапазоне от 100 000 до 350 000 долларов.

ABC13

Менеджер по продажам Габи Фахури отметил, что они не предполагали, что собаки способны причинить такой разрушительный ущерб автомобилям. Его удивило, насколько силен удар могут нанести животные, и он добавил, что до этого считал, что только волки способны на подобные действия.

Видеозаписи показывают, как собаки бродят по верхушкам автомобилей и, казалось бы, скоординировано работают, чтобы дергать и открывать части автомобилей своими зубами.

На одном из видео можно заметить кошку, за которой, по мнению сотрудников, собаки могли охотиться. Фахури также отметил, что эти инциденты настолько напугали работников, что он беспокоится, что это может отпугнуть потенциальных клиентов от их бизнеса.

ABC13

Менеджеры автосалона обратились в полицию Хьюстона, однако им сообщили, что полиция не вмешивается, поскольку это гражданское дело, если только собаки не нападут на людей.

Из-за отсутствия помощи со стороны полиции, автосалон собирается нанять частного детектива, чтобы выявить владельца собак и возможно подать в суд для возмещения ущерба, если таковой будет найден.

Сотрудники считают, что собаки проникают через небольшую щель в ограждении, что позволяет им попадать на территорию автосалона.

В связи с произошедшим, дилерский центр планирует переезд на новое место в следующем месяце.

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