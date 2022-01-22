Автосервис в Украине - куда и как жаловаться

Куда жаловаться на автосервис в Украине и что делать, если обманули на СТО

Каждый автовладелец хоть раз сталкивался с автосервисом и обслуживанием автомобиля. К сожалению, далеко не все мастера одинаково честны и владельцы, очень часто, выезжают с сервиса недовольные качеством ремонта.

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Если раньше автомобилисты делились отзывами в режиме "сарафанного радио" и просто меняли сервис, то сегодня у владельцев есть свои рычаги давления на сервисменов и многие проблемы можно решить на месте.

Куда обратиться с жалобой на автосервис в Украине

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Для начала нужно попробовать все решить мирным путем. Для этого максимально точно оговорите условия и свои ожидания от ремонта, чтобы в сервисе не затягивали со сроками и не рисовали цены с потолка. Далее, желательно проговорить момент, какую ответственность несет сервис, в случае если он нарушит сроки или починит автомобиль некачественно.

Если же вы не проговорили эти моменты, а после получения авто вас что-то не устраивает, то сначала стоит обратиться к менеджеру СТО и попытаться решить конфликт с ним. В случае, когда водитель реально прав, сервис может пойти на уступки и, к примеру, вернуть часть суммы за ремонт авто или переделать некачественный ремонт за свой счет.

Бывают ситуации, что в сервисе не видят своей вины в случившемся и наотрез отказываются разговаривать с клиентом. В таких случаях водитель может для начала пригрозить, что оставит плохой отзыв на форумах или Google-картах, что иногда сдвигает конфликт с мертвой точки. Если же и после этих манипуляций сервисмены и руководство техцентра ничего не предпринимает - нужно обращаться в суд.

Что делать, если сервис затягивает ремонт машины

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Сроки выполнения работ - больная тема практически на всех СТО. В данном случае нужно понимать, какой вид работы выполняется с машиной. Если речь идет о каких-то базовых операциях (ТО, замена подшипников, диагностика подвески и т.п.), то в сервисе есть четкий лимит по времени, сколько должна выполняться такая работа, поэтому если мастера набрали много машин и не успевают их обслужить, то это отнюдь не ваши проблемы. В этой ситуации не бойтесь названивать в сервис и напоминать о заранее оговоренных сроках. В случае, если прошли уже все оговоренные сроки, можно требовать у сервиса компенсацию за невыполнения изначальных договоренностей, как правило, речь идет о скидке на проделанную работу.

В то же время, бывает и второй тип ремонта, который связан с диагностикой и поиском неизвестной проблемы в автомобиле. В этом случае сроки действительно могут быть не определены точно, ведь мастер не знает, сколько времени у него уйдет на поиск проблемы. В этом случае рекомендуется обозначить какие-то основные точки, после которых вы будете созваниваться с мастером и узнавать на каком этапе находятся работы по машине и что еще осталось сделать.

Куда жаловаться на некачественный ремонт машины в Украине

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Первое место, куда надо обращаться с жалобой - само СТО, где с большой долей вероятности владельцу предложат исправить недочет после ненадлежащего ремонта за свой счет. Таким образом, клиент получит технически исправное авто, но не деньги.

Если с сервисменами договориться не удалось, то владельцу нужно идти сразу в суд. Помимо этого, если договориться с сервисом не вышло, водитель может поделиться своим негативным опытом оставив отзыв о конкретном сервисе на Google Maps или же на сайтах типа ТОП СТО или Все СТО.

Как вернуть деньги за ремонт машины

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Вопрос возврата денег самый проблематичный при общении с СТО. Так, практически все сервисы, от официальных дилеров до гаражных сервисов выбирают вариант исправить недочет, который случился по их вине, а не возвращать деньги.

Если же вопрос принципиальный, то первый вариант - попытаться поговорить с менеджерами сервиса объяснив суть проблемы и свои претензии к СТО. Относительно редко, но подобный ход приводит к желаемому результату и сервис таки согласиться вернуть деньги.

Второй способ считается самым радикальным и к нему прибегают очень редко, ведь речь идет об обращении в суд. Как правило, когда владелец обращается в суд, стоимость некачественного ремонта должна перевалить за 1000 долларов, чтобы появился хоть какой-то смысл обращения в судебные инстанции.

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