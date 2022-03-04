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PEUGEOT, CITROËN и OPEL бесплатно чинят авто украинских защитников
На днях ООО "Пежо Ситроен Украина" и дилерская сеть брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL заявили, что они готовы сделать посильный вклад в борьбу с агрессором и поддержать коммунальные предприятия и государственные органы власти в Украине.
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Начиная с 1 марта 2022 года компании ввели программу технической поддержки автомобилей марок PEUGEOT, CITROËN и OPEL, которые используют коммунальные и государственные учреждения. Все ремонтные работы для таких автомобилей будут проводить за счет ТОВ "Пежо Ситроен Украина".
Действие программы распространяется на все машины, которые находятся в государственной и коммунальной собственности:
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- автомобили Национальной полиции;
- скорая медицинская помощь;
- аварийные службы;
- коммунальные предприятия, которые обеспечивают бесперебойное функционирование инфраструктуры.
В данную программу поддержки компании включили все виды работ, которые необходимы для поддержания нормального технического состояния автомобиля. Узнать информацию о ближайшем дилере, который сейчас готов обслужить указанные авто можно на горячей линии: 0-800-500-104. Помимо этого был опубликован список дилеров, которые оказывают услуги по ремонту в разных регионах Украины.
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