PEUGEOT, CITROËN и OPEL бесплатно чинят авто украинских защитников

Речь идет только о тех машинах, которые сейчас используют для нужд обороны Украины.

На днях ООО "Пежо Ситроен Украина" и дилерская сеть брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL заявили, что они готовы сделать посильный вклад в борьбу с агрессором и поддержать коммунальные предприятия и государственные органы власти в Украине.

Читайте также: Конституционный суд и Нова почта: кто передал автомобили ВСУ и ТРО

Начиная с 1 марта 2022 года компании ввели программу технической поддержки автомобилей марок PEUGEOT, CITROËN и OPEL, которые используют коммунальные и государственные учреждения. Все ремонтные работы для таких автомобилей будут проводить за счет ТОВ "Пежо Ситроен Украина".

Действие программы распространяется на все машины, которые находятся в государственной и коммунальной собственности:

Читайте также: Санкции работают: в России уже невозможно купить запчасти для авто

автомобили Национальной полиции;

скорая медицинская помощь;

аварийные службы;

коммунальные предприятия, которые обеспечивают бесперебойное функционирование инфраструктуры.

В данную программу поддержки компании включили все виды работ, которые необходимы для поддержания нормального технического состояния автомобиля. Узнать информацию о ближайшем дилере, который сейчас готов обслужить указанные авто можно на горячей линии: 0-800-500-104. Помимо этого был опубликован список дилеров, которые оказывают услуги по ремонту в разных регионах Украины.

скриншот

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно: