"Осенние" ошибки водителей, которые допускают даже профессионалы

Большинство водителей считает, что машину нужно готовить только к зиме и осенью можно расслабиться, но реальность оказывается немного другой.

Осень относительно легкий период, как для водителя, так и для автомобиля в сравнении с зимой. В то же время, это не означает, что осенью не нужно уделять внимание автомобилю, ведь именно забота об автомобиле в осенний период поможет без каких-либо проблем пережить зиму. Сегодня мы поговорим о 7 самых распространенных ошибках, которые допускают как новички, так и профессионалы, сообщает портал Авто Мир.

Запоздалая смена резины

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Для подавляющего большинства водителей, ориентир для смены колес - это снег и лед на дороге. Чтобы не попасть во всеобщий ажиотаж с переобуванием авто, стоит задуматься об установке зимней резины уже на момент первых заморозков в октябре-ноябре.

Перестроение на зимний тип вождения

Зимой даже те водители, которые обожают лихачить на дороге - становятся относительно спокойными, ведь когда вокруг снег и лед плавность при ускорении и торможении, а также при манёврах - залог безопасного вождения. Тут главное вовремя отдать себе отчет, что зима уже близко и нужно понемногу привыкать к "зимнему" стилю вождения.

Аккумулятор еще одну зиму протянет

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Аккумуляторная батарея больше всего подвержена влиянию холода, поэтому если аккумулятор уже на последнем издыхании, то стоит его срочно поменять. Если же аккумулятор еще обслуживаемый, то нужно привести в норму электролит, а также дозарядить аккумулятор перед зимним использованием.

Универсальные стеклоомыватель и стеклоочистителя

Что стеклоомыватель, что стеклоочистители являются расходником, поэтому перед зимой обязательно нужно залить зимний стеклоомыватель, чтобы потом не пришлось размораживать летний прямо в бачке. Дворники, как правило, служат один сезон (около 6 месяцев при интенсивной езде). Поэтому не стоит их восстанавливать всеми возможными способами, как правило, их легче и дешевле заменить.

Отсутствие "зимнего набора" в багажнике

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У многих водителей мысль о том, что в машине должна быть щетка и скребок для очистки снега появляется только тогда, когда авто уже покрылось корочкой льда. Также стоит иметь с собой складную лопату и какую-то теплую одежку, на случай если авто застрянет вдали от цивилизации.

Водители забывают о коробке передач

Если с прогреванием двигателя большинство водителей уже смирилось, то прогрев коробки передач для большинства водителей является настоящим открытием. При этом желательно прогревать как автоматическую, так и механическую трансмиссию. Чтобы прогреть коробку передач, необходимо первые несколько километров ехать максимально плавно, пока коробка не наберет рабочую температуру.

Водители не смотрят за системой охлаждения двигателя

Перед наступлением холодов очень рекомендуется проверять плотность антифриза при помощи аэрометра, чтобы потом автомобиль не закипел в минусовую температуру. Также стоит проверить чистоту радиаторов, всех патрубков и соединительных систем.