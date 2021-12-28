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В сети показали, как Tesla исполняет украинский "Щедрик": видео
На прошедших выходных во всем мире праздновали Рождество по католическому обряду. В связи с этим, в компании Tesla решили записать очень необычное поздравление.
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В компании решили показать необычный "танец" своих электрокаров, который был исполнен под аккомпанемент песни "Carol of the Bells", которая является адаптацией украинской песни "Щедрик".
Соответствующее видео было опубликовано на официальном канале Tesla в Твиттер. На опубликованных кадрах собрали весь модельный ряд бренда: модели S, 3, X и Y, которые исполнили подобие танца своими фарами.
"S3XY световое шоу", — сказано в подписи к видео.
Отметим, что украинский "Щедрик" стал популярен в США в 1920-х годах, когда Украинский национальный хор поехал с гастролями по США. Песню заметил американский хоровой директор Петр Вильговский и адаптировал ее для местного населения. С тех пор, в разных уголках США ежегодно звучит переделанный вариант украинский народной песни.
S3XY Light Show pic.twitter.com/FuBTAVB8Ju— Tesla (@Tesla) December 24, 2021
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