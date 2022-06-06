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Самый медленный драг-рейсинг в мире - курьезное видео
Далеко не все электрокары имеют фантастические показатели разгона до 100 км/ч за несколько секунд и большую максимальную скорость. Как правило, бюджетные электрокары имеют достаточно скромные показатели в плане динамики.
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Это не остановило журналистов британского издания What Car и они решили провести самый медленный дрэг-рейсинг в мире. Всего в заезде принимали участие 3 транспортных средства: Citroen Ami, Mahindra e20 и Sinclair C5.
Самым мощным автомобилем оказался — Mahindra e20 2017 года с силовой установкой на 25 л.с. Без подзарядки этот автомобиль может проезжать около 120 км. Правда и вес этого "малыша" не такой уж и маленький - 830 кг.
На втором месте по мощности и дальности пробега — Citroen Ami, который дебютировал в 2020 году. Масса квадроцикла составляет всего 485 кг, а мощность мотора всего 8 л.с. Без подзарядки транспорт может проехать 75 км.
Британский автомобиль Sinclair C5 имеет мощность двигателя всего 0,34 л.с., весит 45 кг и может проехать до 32 км. данное средство скорее относиться к электровелосипедам, чем к автомобилям.
Итог противостояния века вы можете увидеть в видео ниже:
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