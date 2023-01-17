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Как можно избежать штрафа за нарушение ПДД - курьезное видео

Даже если водитель нарушил, у него всегда остается небольшой шанс уйти от ответственности.
 |  Автор: Максим Назарук
Как можно избежать штрафа за нарушение ПДД - курьезное видео
Иногда патрульные могут ограничиться профилактической беседой / Патрульная полиция

Как правило, если водителя остановили представители патрульной полиции, то это означает, что ему с высокой долей вероятности выпишут штраф. В то же время, если такая ситуация случилась, то остается небольшой шанс, что водителя все же отпустят. Именно такая история произошла на это рождество с водителем в Оболонском районе столицы.

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Так, патрульная полиция остановила автомобиль за нарушение требований знака. Водитель, который и нарушил ПДД, согласился со своей виной и предоставил инспекторам патрульной полиции документы для проверки. Но в этот момент ситуация получила неожиданный поворот, маленькие пассажиры, которые были внутри автомобиля, решили спеть патрульным рождественскую колядку.

Правоохранителей тронул этот поступок и в данной ситуации они приняли решение провести с нарушителем профилактическую беседу, а также не выписывать штраф и ограничится устным замечанием. О том, как закончилась это рождественская новогодняя история можно посмотреть в соответствующем видео от Нацполиции.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как водители могут избежать популярного штрафа за нарушение ПДД.

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