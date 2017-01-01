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ТОП-8 самых важных ответов о растаможке "евроблях"

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В ГФСУ подготовили список ответов на часто задаваемые вопросы.
8 самых распространенных вопросов о растаможке
8 самых распространенных вопросов о растаможке
depositphotos.com

Хотите растаможить свою "евробляху", но не знаете, что для этого нужно сделать? В ГФСУ подготовили список ответов на часто задаваемые вопросы.

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1. Какие документы нужно подготовить для растаможки “блях“ из Литвы, Польши, Болгарии, Германии:

  • ввезенных в режиме временного ввоза
  • ввезенных в режиме транзит
  • у которых просроченный транзит
  • ввезенных уже по новым правилам

Ответ:

Во всех случаях нужно подать:

  • таможенную декларацию (оформляется таможенным брокером)
  • регистрационные документы на ТС (как правило - техпаспорт)
  • документы подтверждающие право владения/ распоряжения автомобилем (обычно - договор купли-продажи, или договор поручения)
  • счет-фактуру, или другой документ, который определяет стоимость авто (может подойти и договор купли-продажи)

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2. На какой таможне можно растаможить авто? 

Ответ:

На любой в Украине. Выезжать из страны нет необходимости - можно обратиться в ближайшую таможню. Адреса легко найти в Сети.

3. Можно ли заявить авто в режиме “импорт“, если не пересекал на этом авто границу?

Ответ:

Да, если будут поданы документы, которые подтверждают право владения, или распоряжения авто.

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4. Можно ли получить скидку за растаможку в первые 90 дней, если уже растаможил это/ другое авто?

Ответ

Нет - льготная растаможка предоставляется гражданину только на растаможку одного авто. Если автомобиль уже растаможен и все платежи уплачены, оформить авто еще раз со скидкой нельзя.

5. Можно ли обращаться в таможню и подавать документы самостоятельно, без помощи брокеров?

Ответ:

Можно, но как показывает практика - лучше обратиться к специалисту. В частности, могут возникнуть проблемы с самостоятельным заполнением таможенной декларации. На официальном портале ГФСУ есть информация о таможенных брокерах в разделе “Реестры“.

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6. Нужно ли привозить авто в зону таможенного осмотра?

Ответ:

Да, предоставление авто является обязательным

7. Если был уплачен штраф за просрочку транзита, нужно ли платить 8500 грн штрафа, предусмотренных новым законом?

Ответ:

Уплата штрафа не означает, что гражданин может продолжать нарушать правила. По новым правилам, несмотря на уплату штрафа, добровольная оплата 8500 гривен (которая не является штрафом) - обязательное условие растаможки авто, которое просрочило термины транзитного, или времен 

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8. На какие реквизиты нужно переводить добровольный платеж 8500 гривен и как узнать, нужно ли его платить?

Предусмотренная новым Законом добровольная оплата 8500 гривен оплачивается вместе с таможенными платежами в таком же порядке. 

Реквизиты для оплат индивидуальны для каждой таможни - их можно найти на сайтах территориальных органов ГФС, или спросить у сотрудников таможни.

Ранее сообщалось, что на Волыни таможенники в три раза завышают стоимость растаможки “евроблях“.

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Теги: евробляхи, растаможка, FAQ
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