ТОП-8 самых важных ответов о растаможке "евроблях"
Хотите растаможить свою "евробляху", но не знаете, что для этого нужно сделать? В ГФСУ подготовили список ответов на часто задаваемые вопросы.
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1. Какие документы нужно подготовить для растаможки “блях“ из Литвы, Польши, Болгарии, Германии:
- ввезенных в режиме временного ввоза
- ввезенных в режиме транзит
- у которых просроченный транзит
- ввезенных уже по новым правилам
Ответ:
Во всех случаях нужно подать:
- таможенную декларацию (оформляется таможенным брокером)
- регистрационные документы на ТС (как правило - техпаспорт)
- документы подтверждающие право владения/ распоряжения автомобилем (обычно - договор купли-продажи, или договор поручения)
- счет-фактуру, или другой документ, который определяет стоимость авто (может подойти и договор купли-продажи)
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2. На какой таможне можно растаможить авто?
Ответ:
На любой в Украине. Выезжать из страны нет необходимости - можно обратиться в ближайшую таможню. Адреса легко найти в Сети.
3. Можно ли заявить авто в режиме “импорт“, если не пересекал на этом авто границу?
Ответ:
Да, если будут поданы документы, которые подтверждают право владения, или распоряжения авто.
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4. Можно ли получить скидку за растаможку в первые 90 дней, если уже растаможил это/ другое авто?
Ответ
Нет - льготная растаможка предоставляется гражданину только на растаможку одного авто. Если автомобиль уже растаможен и все платежи уплачены, оформить авто еще раз со скидкой нельзя.
5. Можно ли обращаться в таможню и подавать документы самостоятельно, без помощи брокеров?
Ответ:
Можно, но как показывает практика - лучше обратиться к специалисту. В частности, могут возникнуть проблемы с самостоятельным заполнением таможенной декларации. На официальном портале ГФСУ есть информация о таможенных брокерах в разделе “Реестры“.
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6. Нужно ли привозить авто в зону таможенного осмотра?
Ответ:
Да, предоставление авто является обязательным
7. Если был уплачен штраф за просрочку транзита, нужно ли платить 8500 грн штрафа, предусмотренных новым законом?
Ответ:
Уплата штрафа не означает, что гражданин может продолжать нарушать правила. По новым правилам, несмотря на уплату штрафа, добровольная оплата 8500 гривен (которая не является штрафом) - обязательное условие растаможки авто, которое просрочило термины транзитного, или времен
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8. На какие реквизиты нужно переводить добровольный платеж 8500 гривен и как узнать, нужно ли его платить?
Предусмотренная новым Законом добровольная оплата 8500 гривен оплачивается вместе с таможенными платежами в таком же порядке.
Реквизиты для оплат индивидуальны для каждой таможни - их можно найти на сайтах территориальных органов ГФС, или спросить у сотрудников таможни.
Ранее сообщалось, что на Волыни таможенники в три раза завышают стоимость растаможки “евроблях“.
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