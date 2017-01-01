Какая музыка может в авто может привести к ДТП - эксперимент

Выполнение задания в тишине сравнивали с проездом под музыку.

Значительная часть водителей предпочитает слушать музыку за рулем. В связи с этим исследователи решили проверить, какие треки негативно влияют на качество вождения. Тесты провело издание Auto Express и компания IAM Roadsmart, сообщает bigmir.net.

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Для тестов из соображений безопасности использовали не настоящее авто, а гиперреалистичный симулятор. Выполнение задания в тишине сравнивали с проездом под музыку.

Результаты текстов таковы:

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1. Slipknot - громкая агрессивная музыка усложнила задачу водителю, ему стало сложнее плавно ускоряться и тормозить. Прохождения двух кругов увеличилось на 14 секунд

2. Иоганн Бах - “Вариации Голдберга”. Под спокойную классическую мелодию водитель ездил аккуратнее, но время проезда оказалось таким же, как и под Slipknot.

3. Тейлор Свифт - “Shake It Off“. Ритмичная поп-музыка оказалась максимально близкой к тишине - время прохождения дистанции выросло только на 2 секунды.

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4. Кендрик Ламар - “Humble“. Примерно, как и с поп-музыкой, всего на 1 секунду дольше, чем при езде в тишине. Но торможение в этом случае стало настоящей проблемой для пилота: автомобиль выехал за стоп-линию аж на 4 длины машины.

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