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Кроссоверы покоряют украинский авторынок: Результаты январских продаж

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Украинцы делают выбор в пользу более вместительных автомобилей с высокой посадкой и улучшенной проходимостью.

По итогам январских продаж новых авто в Украине в пятерке лидеров оказались четыре кроссовера, сообщает Укравтопром.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
t1-resize.toyota-europe.com

На первом месте - Toyota RAV4 ( 513 автомобилей). 

Renault Duster
Renault Duster
fr.wheelsage.org

На втором месте с 442 проданными машинами - Renault Duster.

KIA Sportage
KIA Sportage
wikipedia.org

На третьем месте оказалась KIA Sportage – 334 авто.

Skoda Octavia
Skoda Octavia
wikipedia.org

Только на четвертом месте среди проданных автомобилей оказался седан - Skoda Octavia с 300 авто.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
en.wikipedia.org

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Но уже на пятом - снова кроссовер - Toyota Land Cruiser Prado с 265 автомобилями.

Очевидно, что на данный момент украинцы стали отдавать предпочтение вместительным автомобилям с улучшенной проходимостью.

Ранее сообщалось о ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине в 2019 году.

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Теги: Toyota, Renault Duster, Kia Sportage, Skoda Octavia
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