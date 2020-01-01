Эпидемиологи показали, как происходит заражение в пределах одного автобуса

Китайские специалисты восстановили схему заражения пассажиров автобуса от одного заболевшего COVID19.

На фото работница в маске выгружает сумки с продуктами, купленными по групповым заказам из автобуса в Ухани dailymail.co.uk

Изучено распространение вируса SARS-CoV-2 в закрытом пространстве, сообщает Авто24.

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Для борьбы с инфекционной болезнью COVID19 важную роль играет информация не только о возбудителе или путях передачи.

Не менее важно знать закономерность распространения вируса в определенных условиях. Например, в закрытом пространстве. Это необходимо для выработки эффективных рекомендации по борьбе с вирусом и для предотвращения заражения здоровых людей.

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Так китайские эпидемиологи расследовали реальный случай заражения пассажиров автобуса от одного заболевшего человека.

22 января накануне празднования китайского Нового года в междугородний рейсовый автобус в провинции Хунань сел пассажир. Он чувствовал себя заболевшим, поэтому старался держаться на расстоянии от людей.

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К тому времени в Китае уже слышали о вирусной пневмонии, но только некоторые люди носили маски. А в стране еще не был объявлен карантин.

Красным - заболевший, коричневым - заразившиеся пассажиры, малиновым - инфицированный через 30 минут после выхода первоисточника dailymail.co.uk

Заболевший был инфицирован вирусом SARS-CoV-2. В итоге он заразил девять пассажиров этого автобуса. Причем двое из них находились на якобы “безопасном“ расстоянии в 4,5 метра.

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Еще один человек был инфицирован в этом автобусе через полчаса после того, как первоисточник вируса покинул автобус. Позже по цепочке заболели еще три человека.

Таким образом, проехав в автобусе, один заболевший стал причиной болезни 13 человек. К слову, среди пассажиров в масках коронавирус не был выявлен.

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Остался вопрос, почему непосредственные соседи заболевшего не заразились. Специалисты говорят, что вирус еще надо изучать.

Исследование проводилось с использованием системы видеонаблюдения из автобуса в Китае. Основной вывод: автобус и кондиционер создали идеальные условия для передачи вируса от одного человека другим пассажирам.

Автобус в Шанхае. И водитель и пассажиры в масках dailymail.co.uk

Ранее сообщалось, что в связи с карантином Патрульная полиция ограничила прием граждан.