Опубликована схема движения общественного транспорта в Киеве с 23 марта 2020 года

Посадка в транспорт будет производиться только при наличии масок и специальных пропусков.

В Киеве на время противоэпидемических мероприятий изменена работа общественного транспорта Скриншот youtube

В Киеве с 23 марта общественный транспорт изменит порядок своей работы, сообщает autocentre.

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В связи с введением в столице режима чрезвычайной ситуации в городе общественный транспорт стал недоступен для обычных горожан.

На период карантина автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутные такси будут перевозить лишь определенную категорию граждан. Это - медработники, сотрудники МЧС, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, работники в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

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В транспорт будут допускаться люди со специальными пропусками, документом, подтверждающим личность, и со средствами индивидуальной защиты.

За соблюдением установленных правил в каждой единице наземного общественного транспорта будут наблюдать не менее двух работников Национальной полиции и представитель общественного формирования “Муниципальная стража“.

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В схему движения транспорта внесены изменения в связи с остановкой работы метро.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д “просп.Палладина - ст. м. Лыбидская“;

№ 114 “Ул. Милославская - зал. вокзал “Центральный“;

№ 118 “Ст. м. Черниговская - ст. м. “Политехнический институт“;

№ 119 “Ул. Касияна - Контрактовая площадь“;

№ 220 “Ул. Тростянецкая - ул. Медовая“;

№ 500 “Ул. Северная - зал. вокзал “Центральный“.

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Троллейбусные маршруты:

№ 7 “Ул. Чернобыльская - ст. м. “Площадь Льва Толстого“;

№ 16 “ул. Туполева - Майдан Независимости“;

№ 30 “ул. Милославская - ул. Кадетский гай“;

№ 91-Н “Ул. Милославская - зал. вокзал “Центральный“;

№ 92-Н “Просп. Свободы - аэропорт “Киев“ им. И. Сикорского“.

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Трамвайные маршруты:

№ 1 “Михайловская Борщаговка - станция “Старовокзальная“;

№ 12 “Пуща-Водица - Контрактовая площадь“;

№ 14 “Просп. Отрадный - Контрактовая площадь“;

№ 16 “Ст. м. “Героев Днепра“ - Контрактовая площадь“;

№ 22 “Б-р Перова - завод ЖБК“;

№ 28-Д “Просп. Ватутина - ст. м. “Позняки“.

kyivcity.gov.ua

Ранее сообщалось, что эвакуация автомобилей с улиц в столице будет продолжена.