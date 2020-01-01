Опубликована схема движения общественного транспорта в Киеве с 23 марта 2020 года
В Киеве с 23 марта общественный транспорт изменит порядок своей работы, сообщает autocentre.
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В связи с введением в столице режима чрезвычайной ситуации в городе общественный транспорт стал недоступен для обычных горожан.
На период карантина автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутные такси будут перевозить лишь определенную категорию граждан. Это - медработники, сотрудники МЧС, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, работники в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.
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В транспорт будут допускаться люди со специальными пропусками, документом, подтверждающим личность, и со средствами индивидуальной защиты.
За соблюдением установленных правил в каждой единице наземного общественного транспорта будут наблюдать не менее двух работников Национальной полиции и представитель общественного формирования “Муниципальная стража“.
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В схему движения транспорта внесены изменения в связи с остановкой работы метро.
Автобусные маршруты:
№ 56-Д “просп.Палладина - ст. м. Лыбидская“;
№ 114 “Ул. Милославская - зал. вокзал “Центральный“;
№ 118 “Ст. м. Черниговская - ст. м. “Политехнический институт“;
№ 119 “Ул. Касияна - Контрактовая площадь“;
№ 220 “Ул. Тростянецкая - ул. Медовая“;
№ 500 “Ул. Северная - зал. вокзал “Центральный“.
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Троллейбусные маршруты:
№ 7 “Ул. Чернобыльская - ст. м. “Площадь Льва Толстого“;
№ 16 “ул. Туполева - Майдан Независимости“;
№ 30 “ул. Милославская - ул. Кадетский гай“;
№ 91-Н “Ул. Милославская - зал. вокзал “Центральный“;
№ 92-Н “Просп. Свободы - аэропорт “Киев“ им. И. Сикорского“.
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Трамвайные маршруты:
№ 1 “Михайловская Борщаговка - станция “Старовокзальная“;
№ 12 “Пуща-Водица - Контрактовая площадь“;
№ 14 “Просп. Отрадный - Контрактовая площадь“;
№ 16 “Ст. м. “Героев Днепра“ - Контрактовая площадь“;
№ 22 “Б-р Перова - завод ЖБК“;
№ 28-Д “Просп. Ватутина - ст. м. “Позняки“.
Ранее сообщалось, что эвакуация автомобилей с улиц в столице будет продолжена.
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