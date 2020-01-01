Полный, передний и задний приводы в авто: Что выбрать

Каждый привод имеет свои преимущества и недостатки.

"Каждому свое": Виды приводов в автомобиле и их особенности depositphotos

Современные автомобили бывают передне-, задне- и полноприводными. Несмотря на усилия производителей и малых тюнинговых организаций, изобрести один универсальный тип привода не удалось. Следовательно, отдать предпочтение одному варианту тоже не выйдет. Предлагаем ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из упомянутых типов привода в автомобиле.

Что такое привод в авто?

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Привод - это особая компоновка механизмов автомобиля для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса. Не сложно догадаться, что передача может быть, как на переднюю ось, так и на заднюю или на все четыре колеса. Существуют модели с регулируемым приводом, когда полный привод можно включить либо выключить.

На что влияет привод в авто?

Тот или иной привод могут влиять на следующие параметры автомобиля:

Устойчивость,

Управляемость,

Поворачиваемость,

Склонность к заносу.

Полный, передний и задний приводы: Обозначения

В переднеприводных автомобилях крутящий момент передается на передние колеса. Такие машины считаются самыми популярными.

"Каждому свое": Виды приводов в автомобиле и их особенности Wikipedia

В полноприводных автомобилях ведущие все колеса, такие авто отличаются полным набором функций. Они одинаково хорошо ведут себя как в условиях города, так и на бездорожье.

"Каждому свое": Виды приводов в автомобиле и их особенности Wikipedia

В заднеприводных машинах ведущие колеса задние. Такие транспортные средства предпочитают ценители скорости, ведь чаще всего таким образом оборудованы гоночные машины и автомобили класса люкс.

"Каждому свое": Виды приводов в автомобиле и их особенности Wikipedia

Полный привод авто: У каких авто есть, преимущества, недостатки

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Ценители полноприводных машин отмечают преимущество таких ТС перед другими. Полный привод может быть подключаемым вручную или автоматическим и постоянным. Следует учитывать ряд нюансов:

Обслуживать такую машину будет стоить дороже, ведь деталей в ней больше.

Полноприводный механизм требует навыков вождения.

В условиях города полноприводная машина может быть излишне затратной, при неполном использовании всех функций.

Расход топлива в полноприводных автомобилях выше, даже если есть функция отключения.

Поклонники полноприводных машин отмечают, что нет ничего лучше, чем полный привод с самоблоком по центру.

Авто с полным приводом: Toyota RAV4, Renault Duster, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, BMW X5, Honda CR-V

Передний привод авто: Преимущества, недостатки

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Передний привод отличается популярностью во всех сегментах ТС, даже в кроссоверах. Переднеприводный автомобиль легкоуправляемый, с ним новичок с легкостью справится даже в снежную погоду.

Переднеприводные автомобили имеют меньший вес в сравнении с другими.

Эксперты отмечают, что если правильно отрегулировать управление машины, то передний привод покажет себя даже лучше полного.

Автомобиль с таким приводом способен легко преодолеть повседневные поездки по городу и нечастые путешествия по грунтовой дороге в пригороде.

Переднеприводный автомобиль проще в управлении чем любые другие, и безопаснее заднего.

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Главным недостатком переднеприводных автомобилей считается неравномерное распределение нагрузки на переднюю и заднюю часть машины. Передние колеса выполняют больше функций и быстрее изнашиваются. Если не иметь навыков езды по заснеженной трассе, то переднеприводный автомобиль может “закрутить“. Во избежание такой ситуации следует добавить “газ“ и проскочить участок.

Задний привод авто: У каких авто есть, преимущества, недостатки

В заднеприводных машинах вес распределен равномерно на обе части. Такие ТС более мощные, быстрее разгоняются, имеют хорошую маневренность. В рулевом механизме отсутствует вибрация, в отличие от переднеприводных машин.

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К весомым недостаткам заднего привода следует отнести:

Обслуживать такую машину дорого – за счет особенности конструкции, использования карданного вала и других вспомогательных элементов.

Расходует такой автомобиль больше жидкостей, что влетит в копеечку владельцу.

На высокой скорости задний привод может сыграть злую шутку с водителем. На колеса действует боковая сила, которая так и норовит вытолкнуть автомобиль в сторону.

В заднеприводных машинах уменьшена площадь салона за счет расположения карданного вала.

Заднеприводные автомобили требуют навыков вождения, так как неопытному водителю такой автомобиль может доставить больше хлопот, чем радости.

Резюмируя изложенное отметим, что нет такого понятия, как лучший привод у авто. В зависимости от потребностей, каждый водитель должен выбирать машину под себя. Но в идеальной вселенной автомобилиста в гараже должно быть как минимум три транспортных средства с разными видами привода.

Авто с задним приводом: Chevrolet Camaro, BMW 530, Dodge Challenger SRT 8, Audi A5, Tesla Model S, Mercedes-Benz S, Lexus GS 300

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