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Полный, передний и задний приводы в авто: Что выбрать

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Каждый привод имеет свои преимущества и недостатки.
"Каждому свое": Виды приводов в автомобиле и их особенности
"Каждому свое": Виды приводов в автомобиле и их особенности
depositphotos

Современные автомобили бывают передне-, задне- и полноприводными. Несмотря на усилия производителей и малых тюнинговых организаций, изобрести один универсальный тип привода не удалось. Следовательно, отдать предпочтение одному варианту тоже не выйдет. Предлагаем ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из упомянутых типов привода в автомобиле.

Что такое привод в авто? 

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Привод - это особая компоновка механизмов автомобиля для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса. Не сложно догадаться, что передача может быть, как на переднюю ось, так и на заднюю или на все четыре колеса. Существуют модели с регулируемым приводом, когда полный привод можно включить либо выключить.

На что влияет привод в авто?

Тот или иной привод могут влиять на следующие параметры автомобиля:

  • Устойчивость,
  • Управляемость,
  • Поворачиваемость,
  • Склонность к заносу. 

Полный, передний и задний приводы: Обозначения

В переднеприводных автомобилях крутящий момент передается на передние колеса. Такие машины считаются самыми популярными. 

"Каждому свое": Виды приводов в автомобиле и их особенности
Wikipedia

В полноприводных автомобилях ведущие все колеса, такие авто отличаются полным набором функций. Они одинаково хорошо ведут себя как в условиях города, так и на бездорожье.

"Каждому свое": Виды приводов в автомобиле и их особенности
Wikipedia

В заднеприводных машинах ведущие колеса задние. Такие транспортные средства предпочитают ценители скорости, ведь чаще всего таким образом оборудованы гоночные машины и автомобили класса люкс.

"Каждому свое": Виды приводов в автомобиле и их особенности
Wikipedia
 

Полный привод авто: У каких авто есть, преимущества, недостатки

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Ценители полноприводных машин отмечают преимущество таких ТС перед другими. Полный привод может быть подключаемым вручную или автоматическим и постоянным. Следует учитывать ряд нюансов:

  • Обслуживать такую машину будет стоить дороже, ведь деталей в ней больше.
  • Полноприводный механизм требует навыков вождения.
  • В условиях города полноприводная машина может быть излишне затратной, при неполном использовании всех функций.
  • Расход топлива в полноприводных автомобилях выше, даже если есть функция отключения.

Поклонники полноприводных машин отмечают, что нет ничего лучше, чем полный привод с самоблоком по центру. 

Авто с полным приводом: Toyota RAV4, Renault Duster, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, BMW X5, Honda CR-V

Передний привод авто: Преимущества, недостатки

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Передний привод отличается популярностью во всех сегментах ТС, даже в кроссоверах. Переднеприводный автомобиль легкоуправляемый, с ним новичок с легкостью справится даже в снежную погоду.

  • Переднеприводные автомобили имеют меньший вес в сравнении с другими.
  • Эксперты отмечают, что если правильно отрегулировать управление машины, то передний привод покажет себя даже лучше полного.
  • Автомобиль с таким приводом способен легко преодолеть повседневные поездки по городу и нечастые путешествия по грунтовой дороге в пригороде.
  • Переднеприводный автомобиль проще в управлении чем любые другие, и безопаснее заднего.

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Главным недостатком переднеприводных автомобилей считается неравномерное распределение нагрузки на переднюю и заднюю часть машины. Передние колеса выполняют больше функций и быстрее изнашиваются. Если не иметь навыков езды по заснеженной трассе, то переднеприводный автомобиль может “закрутить“. Во избежание такой ситуации следует добавить “газ“ и проскочить участок. 

Задний привод авто: У каких авто есть, преимущества, недостатки

В заднеприводных машинах вес распределен равномерно на обе части. Такие ТС более мощные, быстрее разгоняются, имеют хорошую маневренность. В рулевом механизме отсутствует вибрация, в отличие от переднеприводных машин.

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К весомым недостаткам заднего привода следует отнести:

  • Обслуживать такую машину дорого – за счет особенности конструкции, использования карданного вала и других вспомогательных элементов.
  • Расходует такой автомобиль больше жидкостей, что влетит в копеечку владельцу.
  • На высокой скорости задний привод может сыграть злую шутку с водителем. На колеса действует боковая сила, которая так и норовит вытолкнуть автомобиль в сторону.
  • В заднеприводных машинах уменьшена площадь салона за счет расположения карданного вала.
  • Заднеприводные автомобили требуют навыков вождения, так как неопытному водителю такой автомобиль может доставить больше хлопот, чем радости.

Резюмируя изложенное отметим, что нет такого понятия, как лучший привод у авто. В зависимости от потребностей, каждый водитель должен выбирать машину под себя. Но в идеальной вселенной автомобилиста в гараже должно быть как минимум три транспортных средства с разными видами привода.

Авто с задним приводом: Chevrolet Camaro, BMW 530, Dodge Challenger SRT 8, Audi A5, Tesla Model S, Mercedes-Benz S, Lexus GS 300

Ранее мы сообщали, как распознать автомобиль-перевертыш. 

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Теги: привод, автомобиль, виды
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