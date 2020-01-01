Полный, передний и задний приводы в авто: Что выбрать
Современные автомобили бывают передне-, задне- и полноприводными. Несмотря на усилия производителей и малых тюнинговых организаций, изобрести один универсальный тип привода не удалось. Следовательно, отдать предпочтение одному варианту тоже не выйдет. Предлагаем ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из упомянутых типов привода в автомобиле.
Что такое привод в авто?
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Привод - это особая компоновка механизмов автомобиля для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса. Не сложно догадаться, что передача может быть, как на переднюю ось, так и на заднюю или на все четыре колеса. Существуют модели с регулируемым приводом, когда полный привод можно включить либо выключить.
На что влияет привод в авто?
Тот или иной привод могут влиять на следующие параметры автомобиля:
- Устойчивость,
- Управляемость,
- Поворачиваемость,
- Склонность к заносу.
Полный, передний и задний приводы: Обозначения
В переднеприводных автомобилях крутящий момент передается на передние колеса. Такие машины считаются самыми популярными.
В полноприводных автомобилях ведущие все колеса, такие авто отличаются полным набором функций. Они одинаково хорошо ведут себя как в условиях города, так и на бездорожье.
В заднеприводных машинах ведущие колеса задние. Такие транспортные средства предпочитают ценители скорости, ведь чаще всего таким образом оборудованы гоночные машины и автомобили класса люкс.
Полный привод авто: У каких авто есть, преимущества, недостатки
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Ценители полноприводных машин отмечают преимущество таких ТС перед другими. Полный привод может быть подключаемым вручную или автоматическим и постоянным. Следует учитывать ряд нюансов:
- Обслуживать такую машину будет стоить дороже, ведь деталей в ней больше.
- Полноприводный механизм требует навыков вождения.
- В условиях города полноприводная машина может быть излишне затратной, при неполном использовании всех функций.
- Расход топлива в полноприводных автомобилях выше, даже если есть функция отключения.
Поклонники полноприводных машин отмечают, что нет ничего лучше, чем полный привод с самоблоком по центру.
Авто с полным приводом: Toyota RAV4, Renault Duster, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, BMW X5, Honda CR-V
Передний привод авто: Преимущества, недостатки
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Передний привод отличается популярностью во всех сегментах ТС, даже в кроссоверах. Переднеприводный автомобиль легкоуправляемый, с ним новичок с легкостью справится даже в снежную погоду.
- Переднеприводные автомобили имеют меньший вес в сравнении с другими.
- Эксперты отмечают, что если правильно отрегулировать управление машины, то передний привод покажет себя даже лучше полного.
- Автомобиль с таким приводом способен легко преодолеть повседневные поездки по городу и нечастые путешествия по грунтовой дороге в пригороде.
- Переднеприводный автомобиль проще в управлении чем любые другие, и безопаснее заднего.
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Главным недостатком переднеприводных автомобилей считается неравномерное распределение нагрузки на переднюю и заднюю часть машины. Передние колеса выполняют больше функций и быстрее изнашиваются. Если не иметь навыков езды по заснеженной трассе, то переднеприводный автомобиль может “закрутить“. Во избежание такой ситуации следует добавить “газ“ и проскочить участок.
Задний привод авто: У каких авто есть, преимущества, недостатки
В заднеприводных машинах вес распределен равномерно на обе части. Такие ТС более мощные, быстрее разгоняются, имеют хорошую маневренность. В рулевом механизме отсутствует вибрация, в отличие от переднеприводных машин.
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К весомым недостаткам заднего привода следует отнести:
- Обслуживать такую машину дорого – за счет особенности конструкции, использования карданного вала и других вспомогательных элементов.
- Расходует такой автомобиль больше жидкостей, что влетит в копеечку владельцу.
- На высокой скорости задний привод может сыграть злую шутку с водителем. На колеса действует боковая сила, которая так и норовит вытолкнуть автомобиль в сторону.
- В заднеприводных машинах уменьшена площадь салона за счет расположения карданного вала.
- Заднеприводные автомобили требуют навыков вождения, так как неопытному водителю такой автомобиль может доставить больше хлопот, чем радости.
Резюмируя изложенное отметим, что нет такого понятия, как лучший привод у авто. В зависимости от потребностей, каждый водитель должен выбирать машину под себя. Но в идеальной вселенной автомобилиста в гараже должно быть как минимум три транспортных средства с разными видами привода.
Авто с задним приводом: Chevrolet Camaro, BMW 530, Dodge Challenger SRT 8, Audi A5, Tesla Model S, Mercedes-Benz S, Lexus GS 300
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